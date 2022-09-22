ISW: Мобілізація в Росії не завадить ЗСУ до весни

"Часткова мобілізація" в Росії не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину окупованої території до весни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 21 вересня.

Аналітики зазначають, що мобілізаційні заходи демонструють безліч проблем, з якими Росія стикається під час війни проти України, і їй навряд чи вдасться їх вирішити в найближчі місяці. В ISW вважають, що мобілізовані не створюватимуть значної бойової сили протягом найближчих місяців, а лише зможуть підтримувати чисельність армії РФ на нинішньому рівні у 2023 році за рахунок компенсації втрат. "Хоча навіть це ще не зрозуміло", - додають експерти.

На їхню думку, мобілізація в Росії не змінить війну цього року, і невідомо чи матиме значний вплив на здатність РФ продовжувати ведення бойових дій на поточному рівні наступного року.

Нестача резервістів з бойовим досвідом

Аналітики Інституту переконані, що нинішня "часткова мобілізація" в РФ залучить менш боєздатних вояків порівняно з резервами, які були підготовлені на початку війни. "У листопаді 2021 року представники західної розвідки заявили, що Росія призвала "десятки тисяч резервістів" у рамках передвоєнної мобілізації. У червні 2022 року українські військові повідомили, що російські війська направили 80 тисяч військовослужбовців мобілізованого резерву на війну проти України", - йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що хоча міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про намір призвати резервістів із "бойовим досвідом", дуже мало російських резервістів, крім тих, які зараз воюють в Україні, мають такий досвід. Аби привести мобілізованих у бойову готовність, процес їхнього навчання повинен тривати тижні, якщо не місяці, пояснюють експерти. При цьому вони зазначають, що військовий комісаріат Курської області РФ оголосив, що резервістів віком до 30 років відправлятимуть до зони бойових дій негайно без додаткової підготовки.

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Британська розвідка: Росія вичерпала запас добровольців

Військова розвідка міністерства оборони Великобританії також заявила у своєму щоденному звіті в четвер, 22 вересня, що нові формуванням російських військ навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців.

Крім того, аналітики британської спецслужби наголошують, що Росії доведеться боротися з матеріально-технічними та адміністративними труднощами, аби набрати 300 тисяч осіб, як вона прагне.

"Навіть ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде дуже непопулярна серед частини російського населення. Путін йде на значний політичний ризик у надії отримати таку необхідну бойову силу. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - вважають британські розвідники.

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