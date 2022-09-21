Берлін вважає мобілізацію в РФ ознакою провалу в Україні

У ФРН різко розкритикували рішення Путіна оголосити часткову мобілізацію. Це вказує на те, що в Москві бере гору відчай, а Путін остаточно зірвав із себе маску, вважають у Берліні.

Уряд Німеччини різко розкритикував рішення президента Росії Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію в РФ для війни проти України. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) упевнений, що причиною мобілізації є невдачі російської армії в Україні. Заяви Путіна він прийняв до відома, повідомив у середу, 21 вересня, офіційний представник уряду ФРН.

Він нагадав, що раніше Росії довелося відвести війська від Києва, але Кремль не зумів досягти бажаного успіху і на сході України. "Це видима ознака того, що Україна дуже ефективно захищає свою територіальну цілісність та суверенітет, не в останню чергу через масштабну та серйозну підтримку з боку багатьох країн світу, особливо з Німеччини", - зазначив представник уряду.

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Габек: крок до подальшої ескалації

Рішення про мобілізацію спрямоване на "подальшу ескалацію цієї військової агресії проти України, яка суперечить нормам міжнародного права", заявив віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck). За його словами, це "жахливий та неправильний крок" Кремля. Габек підкреслив, що Берлін, "зрозуміло, і надалі всебічно підтримуватиме Україну".

Депутати Бундестагу з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, розцінюють оголошення часткової мобілізації в Росії як "ознаку слабкості" російського керівництва. "Але це й нова ескалація", - заявила парламентська секретарка фракції соціал-демократів Катя Маст (Katja Mast). За її словами, рішення Путіна є свідченням того, що він готовий продовжити агресію, тому необхідно й надалі підтримувати Україну, яка борониться від російського вторгнення.

"Нова ескалація Путіна не сприяє тому, щоб ми побачили можливість швидких переговорів про мир", - додала вона. У питаннях постачання озброєнь Україні Маст закликала, як і раніше, дотримуватися домовленостей із союзниками і не ухвалювати рішень поодинці.

У Бундестазі заявляють про відчай Путіна

Представник ще однієї з партій коаліції - Вільної демократичної партії (ВДП) Ульріх Лехте (Ulrich Lechte) бачить у рішенні Путіна жест розпачу. На його думку, воно свідчить про значні військові втрати Росії. "Повільно, але вірно розпач бере гору над Володимиром Путіним і міністерством оборони", - заявив він. Політик не виключив можливості подальшої ескалації і наголосив, що Німеччина й надалі "твердо стоятиме на боці України".

На думку віцеголови найбільшої опозиційної фракції Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) Йоганна Ваденфуля (Johann Wadenphul), Путін остаточно скинув маску. "Україна має можливість успішно захистити свою країну та звільнити захоплені Росією території", - упевнений він.

При цьому консерватор наголосив на необхідності подальшої суттєвої підтримки світової спільноти та постачання Україні важкого озброєння. Ще один ключовий політик консервативної фракції Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) заявив, що оголошена в Росії мобілізація - вияв слабкості російського президента. "Путін перебуває під тиском. Він повинен був щось оголосити, щоб підтримати видимість сили", - зазначив він.

Мобілізація в Росії

У середу Путін звернувся до громадян РФ і оголосив про "часткову мобілізацію"з метою "захисту" Росії і окупованих територій України. Відповідний указ уже підписано, мобілізація починається з 21 вересня. При цьому в опублікованому указі немає згадки про критерії та принципи мобілізації, а також роз'яснень її "часткового" характеру. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що в рамках мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

Напередодні російський парламент встановив кримінальну відповідальність за добровільну здачу в полон і дезертирство, а у переліку обтяжуючих обставин з'явилося скоєння злочину "у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час". Станом на 21 вересня, за даними генерального штабу ЗСУ, втрати збройних сил РФ в Україні становлять понад 55 тисяч військових.

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