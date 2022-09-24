У Росії на акціях проти мобілізації затримано сотні людей

У багатьох містах РФ знову протестують проти оголошеної Путіним мобілізації. Вже відомо про затримання у Москві, Хабаровську, Читі, Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Томську та Барнаулі.

У багатьох російських містах відбуваються акції протесту проти оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним "часткової мобілізації", силовики затримують учасників акцій. За даними правозахисного проєкту "ОВД-Інфо ", до 19.05 (за київським часом) суботи, 24 вересня, затримано понад 700 осіб. Зокрема, відомо про затримання у Хабаровську, Читі, Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Томську та Барнаулі.

"У Новосибірську на акції проти могилізації поліція оточує протестувальників, які мирно водили хоровод. У Томську людей ведуть під руки", - написав у Telegram демократичний російський молодіжний рух "Весна", який вдруге анонсував протести проти мобілізаційної кампанії. Активісти закликали жителів Москви та Санкт-Петербурга "виходити за тих, кого прямо зараз б'ють у регіонах".

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Тим часом у російській столиці силовики затримали щонайменше 134 особи, а в Санкт-Петербурзі - 46, зазначають правозахисники. За даними видання "Коммерсант", у Санкт-Петербурзі співробітники ОМОНу заблокували ходу демонстрантів і пустили в хід електрошокери та кийки.

Під час протестів 21 вересня затримано понад 1,3 тисячі осіб

Перша хвиля протестів проти мобілізації на війну в Україні відбулася 21 вересня, у день заяви президента РФ Володимира Путіна. За даними "ОВД-Інфо", у 39 містах Росії поліція затримала понад 1300 осіб. Більшість затримань сталася у Москві та Санкт-Петербурзі, у деяких відділах поліції затриманим прямо на місці вручали повістки у військкомат.

"Могилізація активно йде по всій країні. Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і маємо виступити проти!", - заявила "Весна" наступного дня, закликавши росіян вийти на нову акцію 24 вересня.

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