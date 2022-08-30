Сухопутний кордон між Литвою і Білоруссю покриватиме бетонний паркан заввишки чотири метри. Раніше стіну на кордоні з Білоруссю звела Польща.

Литва завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Про закінчення робіт 29 серпня повідомила прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте.

Бетонна загорожа заввишки чотири метри з колючим дротом простягається на 550 кілометрів. Кордон між країнами становить 679 кілометрів, але близько 100 з них припадають на річки, озера та болота. Шимоніте зазначила, що звести фізичні бар'єри там "технічно неможливо", передає AFP.

Будівельні роботи повністю завершені, але ще продовжується робота з документами, а спеціальна комісія має провести засідання для формального закінчення проєкту.

Початок будівництва стіни Литва анонсувала в жовтні 2021 року. Причиною стала спровокована офіційним Мінськом міграційна криза. Прикордонний захист збиралися посилити відеоспостереженням. На момент запуску проєкту його вартість оцінювали в 152 мільйони євро.

Стіна на кордоні Польщі та Білорусі

Наприкінці червня Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю висотою п'ять метрів і довжиною 186 кілометрів, що трохи менше половини протяжності спільного кордону. На її зведення витратили близько 350 мільйонів євро. Польща також збирається встановити вздовж стіни системи спостереження.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу, спричинену правителем Білорусі Олександром Лукашенком, першою ознакою війни в Україні. "Саме завдяки нашому політичному прогнозу та передчуванню того, що може статися, ми можемо зараз зосередитися на допомозі Україні, яка бореться за захист свого суверенітету", - сказав Моравецький.

У відповідь на стіну Білорусь запровадила безвіз для поляків із 1 липня і до кінця поточного року. Такий крок пояснили "підтримкою добросусідських відносин".