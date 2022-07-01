У відповідь на стіну Білорусь запровадила безвіз для громадян Польщі

З п'ятниці, 1 липня, і до кінця поточного року Білорусь запровадила безвізовий в'їзд для громадян Польщі, повідомив білоруський державний прикордонний комітет.

Для безвізового в'їзду полякам треба буде пред'явити дійсний закордонний паспорт, "зелену картку" при поїздці автомобілем, а також мати з собою медичну страховку. Сертифікат про вакцинацію від COVID-19 чи тест не потрібні.

В Білорусі пояснили такий крок "підтримкою добросусідських відносин".

Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Тим часом напередодні, 30 червня, Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

Прем'єр Польщі Моравецький на фоні прикордонного паркану

З цієї нагоди в прикордонну зону разом із делегацією прибув польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він назвав міграційну кризу, спричинену правителем Білорусі Олександром Лукашенком, першою ознакою війни в Україні. "Саме завдяки нашому політичному прогнозу та передчуванню того, що може статися, ми можемо зараз зосередитися на допомозі Україні, яка бореться за захист свого суверенітету", - сказав Моравецький.

Офіційна Варшава вирішила звести стіну на кордоні після сплеску припливу мігрантів із Білорусі у 2021 році. Наприкінці травня того року Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. Після цього зросла кількість авіарейсів із країн Близького Сходу до Білорусі, з якої різко посилився потік міграції у Литву та Польщу. В ЄС звинуватили Лукашенка у навмисному провокуванні міграційної кризи у відповідь на санкції щодо Білорусі.

Хоча основні роботи зі зведення 5-метрової та 186-кілометрової стіни завершені, ще лишається встановити електронні системи спостереження. Вартість будівництва склала 350 мільйонів євро.

З липня польська влада мала скасувати надзвичайний стан на кордоні, який забороняв журналістам і правозахисникам відвідувати прикордонну зону.

Читайте також: В Україні почав діяти візовий режим з Росією