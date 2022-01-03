"Білоруський маршрут": Литва повернула в Ірак майже сто мігрантів

98 громадян Іраку у неділю, 2 січня вирушили з Литви до Іраку чартерним рейсом, зголосившись добровільно повернутися на батьківщину. Це перший подібний рейс, що повернув мігрантів, які перетнули державний кордон і не отримали притулку, йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Литви.

"Ці люди стали жертвами обману недемократичного режиму Білорусі. Ми розуміємо, що потік нелегальної міграції може відновитися в будь-який момент, тому разом з нашими партнерами в ЄС докладаємо всіх зусиль, щоб закрити шлях нелегальної міграції до Європи", - цитує пресслужба міністра закордонних справ Габріеліуса Ландсбергіса.

Літак, який вилетів з міжнародного аеропорту Вільнюса, доставив іракців до Багдада та Ербіля. Під час польоту їх супроводжували співробітники Державної прикордонної служби Литви та перекладачі.

Тисяча євро допомоги

Усім, хто зголосився повернутися на батьківщину, виплатили тисячу євро, йдеться у повідомленні. Такі виплати мігранти на території Литви зможуть отримати до 20 січня 2022 року.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб заохотити мігрантів повертатися добровільно", - зазначила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте. Вона додала, що рішення збільшити утричі грошову допомогу "вже окупилося" і дає свої результати. Утримання одного мігранта коштує Литві 11 тисяч євро на рік, йдеться на сайті МЗС.

У Вільнюсі зазначають, що Литва активно співпрацює з урядом Іраку, оскільки іракці становлять більшість мігрантів у країні. Загалом 537 мігрантів уже повернулися до країн свого походження з Литви, 482 з них зробили це добровільно. Нині у п'яти центрах реєстрації іноземців проживає 3166 мігрантів, кажуть у литовському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.