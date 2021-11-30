Польща нарахувала в Білорусі 10 тисяч мігрантів, які прагнуть потрапити до ЄС

За оцінками польської прикордонної служби, на території Білорусі перебувають близько 10 тисяч мігрантів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу. Такі дані оприлюднила у вівторок, 30 листопада, на брифінгу у Варшаві офіційна представниця відомства. Згідно з наданою інформацією, стихійних таборів мігрантів на білоруській стороні біля прикордонних переходів більше немає. Проте білоруські спецслужби регулярно привозять мігрантів на фурах до кордону.

Повідомляється про нові спроби штурму кордону

За даними польської сторони, за останню добу польськими прикордонниками зареєстровано 134 спроби незаконного перетину кордону з боку Білорусі. Як повідомляється, рано-вранці 30 листопада неподалік населеного пункту Шудзялово велика група "агресивних іноземців" кидала в польських прикордонників каміння, металеві прути та петарди. Ще один схожий інцидент стався на околицях села Мельник.

Як заявив агентству "РІА Новости" білоруський правитель Олександр Лукашенко, у телефонній розмові з в.о. канцлера Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) він сказав, що хоче вирішити "проблему" до кінця нинішнього року, а також має намір звернутися до людей, які прибули з близькосхідних країн, з проханням про повернення на батьківщину, оскільки "ніякого гуманітарного коридору не буде". Раніше він закликав Німеччину прийняти кілька тисяч мігрантів і стверджував, що німецька сторона виявила готовність зробити це. Подібні твердження у Берліні неодноразово спростовували.

Вивізний авіарейс для мігрантів скасовано

Тим часом запланований на 30 листопада рейс для вивезення громадян Іраку з Білорусі авіакомпанія Iraqi Airways в останній момент скасувала. Мінський аеропорт повідомив про це у каналі новин Telegram. Про причини скасування у повідомленні не йдеться. Минулими вихідними на батьківщину евакуювали сотні мігрантів, які застрягли в Білорусі біля зовнішніх кордонів ЄС.

У пункті тимчасового розміщення мігрантів у логістичній залі у Брузгах поблизу кордону з Польщею все ще перебувають сотні людей. Багато з них потребують медичної допомоги. За даними білоруського державного агентства БелТА, наразі там відкрито невеликий стаціонарний пункт медичної допомоги, який працює цілодобово.

Брюссель звинувачує у ситуації з мігрантами Лукашенка

Протягом кількох тижнів тисячі мігрантів намагаються перетнути кордон Білорусі та потрапити до ЄС. Брюссель звинувачує білоруського правителя Лукашенка у навмисному перенаправленні потоків мігрантів із кризових регіонів до Мінська, щоб потім контрабандою ввозити їх до ЄС з метою дестабілізації ситуації на Заході. Щоб зупинити мігрантів, країни ЄС, які межують з Білоруссю, звели на своїх східних кордонах огорожі з колючого дроту.