Лукашенко знову закликав Німеччину забрати мігрантів з Білорусі

Дві тисячі мігрантів, які перебувають на кордоні Польщі й Білорусі, потрібно пропустити в Німеччину, заявив білоруський правитель Олександр Лукашенко. За його словами, виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на це погодилася. В уряді ФРН слова Лукашенка спростували.

"Дві тисячі людей - це не так і багато для Німеччини, - заявив Лукашенко у п'ятницю, 26 листопада, повідомляє агенція dpa. - Меркель на це погодилась".

Подібні заяви білоруський правитель робив і раніше після недавніх телефонних розмов з Меркель, в ході яких сторони обговорювали ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Щоразу офіційний Берлін заперечував його слова. Цього разу - теж: речник німецького уряду заявив, що твердження про готовність Німеччини прийняти дві тисячі мігрантів - це неправдива інформація, повідомляє Reuters.

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Білорусь не заважатиме мігрантам, які хочуть потрапити до ЄС

Спілкуючись з мігрантами в логістичному центрі поблизу пропускного пункту "Брузги", Лукашенко зазначив, що Білорусь не заважатиме їхнім спробам потрапити до ЄС. "Якщо хто-небудь хоче потрапити на Захід - це ваше право. Ми не будемо намагатись вас ловити, бити і тримати за колючим дротом", - цитує білоруського правителя агенція AFP.

У відповідь на слова іранського підлітка, який заявив, що не може повернутись додому і хоче до Європи, Лукашенко сказав: "Ми будемо працювати з вами, щоб здійснити вашу мрію". При цьому він додав, що Білорусь може допомогти повернутися додому тим людям, які цього хочуть, однак силувати їх не буде.

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Телефонні розмови Меркель та Лукашенка

Чинна канцлерка Німеччини Меркель провела вже декілька розмов з Лукашенком. Вони обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС, пов'язану зі скупченням там мігрантів і шукачів притулку. У повідомленні на сайті уряду Німеччини зазначалось, що канцлерка наголосила на необхідності забезпечити мігрантів на кордоні гуманітарною допомогою - за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародної організації з міграції. Ішлося також про надання їм можливості повернутися додому.

Натомість пресслужба Лукашенка зазначила, що міжнародні організації вже "активно співпрацюють" з Білоруссю і що сторони нібито домовились про подальші перемовини для вирішення проблеми з мігрантами між Мінськом та Брюсселем.

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Після телефонних розмов з Лукашенком Меркель наразилася на гостру критику з боку опонентів через те, що цими розмовами вона, мовляв, визнала легітимність правителя Білорусі. У німецькому уряді на закиди відповіли, що для врегулювання драматичної ситуації на кордоні Білорусі та ЄС, у якій страждають тисячі людей, "є сенс говорити і з тими, хто в Мінську може змінити ситуацію. Навіть якщо йдеться про правителя, легітимність якого Німеччина, як і решта європейських країн, не визнає".