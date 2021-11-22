Німеччина відмовилася прийняти мігрантів з Білорусі

Федеральний уряд Німеччини відкинув ідею відкриття гуманітарного коридору для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку, які застрягли на кордоні Білорусі та ЄС, повідомляє у понеділок, 22 листопада, інформаційна агенція AFP. Таке рішення "неприйнятне ані для Німеччини, ані для ЄС", заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що Німеччина має забрати мігрантів з білоруського кордону. Лукашенко поскаржився, що представники ЄС не контактують з ним щодо вирішення цієї проблеми.

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"Я чекаю, коли ЄС відповість на питання про дві тисячі біженців (...). Я просив, щоб вони їх забрали. Вони сказали, Меркель мені пообіцяла, що на рівні ЄС розглянуть цю проблему. Так не розглядають навіть", - сказав Лукашенко.

Телефонні розмови Меркель та Лукашенка

Нагадаємо, що раніше чинна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angelа Merkel) провела дві за тиждень телефонні розмови з Лукашенком щодо прибуття мігрантів до кордону з ЄС. У повідомленні на сайті уряду Німеччини зазначалось, що канцлерка наголосила на необхідності забезпечити мігрантів та шукачів притулку гуманітарною допомогою. Ішлося також про надання їм можливості повернутися додому.

При цьому в Лукашенка зазначили, що міжнародні організації вже "активно співпрацюють" з білоруською стороною і що нібито під час розмови з Меркель сторони домовились про подальші перемовини для вирішення проблеми з мігрантами між Мінськом та Брюсселем. Крім того, пресслужба білоруського правителя повідомляла нібито про домовленість Мінська з Берліном прийняти мігрантів.

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Чинний міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що "це неправдива інформація". Він наголосив, що жодних домовленостей з білоруською владою не досягнуто, а такі ситуації, за його словами, завжди використовуються для поширення дезінформації.

Нагадаємо, що з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення кількості мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує Олександра Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС. Ситуація особливо ускладнилась в листопаді цього року, коли до кордону Польщі з боку Білорусі прибули кілька тисяч мігрантів. З того часу вони час від часу намагаються силою прорвати кордон із Євросоюзом.