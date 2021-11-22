150 мігрантів знову намагалися прорватися з боку Білорусі - польські прикордонники

Близько 150 мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі, повідомляє у понеділок, 22 листопада, прикордонна служба Польщі у Twitter.

"Вчора, 21 листопада, на ділянці, що охороняється прикордонниками в Дубіче-Церкевне, близько 150 агресивних іноземців намагалася прорватися на територію Польщі", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу офіцери прикордонної служби Польщі зафіксували 346 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Повідомляється про винесення 58 постанов про депортацію з Польщі.

Оскільки Польща на ділянки кордону з Білоруссю не допускає журналістів, підтвердити цю інформацію агенції та ЗМІ не можуть.

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Напередодні польські прикордонники повідомляли про спробу близько ста мігрантів прорвати польський кордон з боку Білорусі на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі.

Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС у Польщі

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли до кордону Польщі з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі.

Водночас останнім часом спостерігаються ознаки деескалації. Днями 430 мігрантів, переважно курдів, повернулися з Білорусі в Ірак. Ще близько двох тисяч людей залишили імпровізований табір біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця". Білоруська сторона перемістила їх у прикордонний транспортно-логістичний центр неподалік. Загалом, за даними прессцентру Лукашенка, в Білорусі залишаються близько семи тисяч мігрантів і біженців.

Зміна тактики

Однак, за даними міноборони Польщі, Білорусь змінила тактику в ситуації з мігрантами та біженцями на кордоні з Євросоюзом. 20 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що відтепер вони намагаються перетнути кордон малими групами, але в різних місцях.

Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Олександра Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.