Єврокомісарка: Лукашенко втягнув людей в трагедію

У Єврокомісії правителю Білорусі Олександрові Лукашенку закидають відповідальність за трагедію людей, які опинились на кордонах Білорусі з ЄС.

"В умовах кризи Лукашенко поводився як туроператор без ліцензії, продаючи дорогі турпакети в ЄС, які після прибуття розвалювалися", - заявила єврокомісарка з внутрішніх справ ЄС Ільва Йоханссон в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 21 листопада.

"Сім'ї та діти були обдурені та втягнуті в трагедію, яка призвела до численних страждань", - наголосила вона. За словами Йоханссон, на Лукашенку та його режимі лежить "надзвичайна відповідальність за створену кризу".

Водночас Йоханссон відзначила, що нині ситуація на кордоні покращилася завдяки співпраці ЄС та партнерів і це вкотре доводить необхідність "європеїзації міграційної політики". Якщо країни ЄС у міграційній політиці діятимуть спільно, вони зможуть не лише долати кризи, а й мати можливість запобігати їм, вважає комісарка Євросоюзу.

Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС. Санкції ж були запроваджені за грубі порушення прав людини та безпрецедентну жорстокість білоруської влади та силових структур під час розгону та придушення масових протестів проти результатів президентських виборів 2020 року. Білоруська опозиція вважає ці вибори сфальшованими. Лукашенко перебуває при владі в країні з 1994 року.

Як повідомлялось, ситуація з мігрантами загострилась восени на польсько-білоруському кордоні. 8 листопада до кордону з Польщею з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі, кидаючи в прикордонників каміння, феєрверки та використовуючи сльозогінний газ.