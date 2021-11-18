Лукашенко не виключив, що білоруси допомагали мігрантам потрапити в ЄС

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко не виключив того, що білоруські військовослужбовці допомагали мігрантам та біженцям перетнути кордон із Польщею. Про це він повідомив у інтерв'ю британській медіакомпанії ВВС, оприлюдненому у п'ятницю, 19 листопада.

"Я думаю, що це абсолютно можливо", - прокоментував Лукашенко ймовірну участь білоруських військових у ситуації з мігрантами. "Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти прямують до Німеччини", - сказав він.

"Можливо, їм (мігрантам. - ред.) хтось допоміг. Я навіть не вникатиму в це", - сказав Лукашенко. Водночас він додав, що не запрошував мігрантів до Білорусі, щоб спровокувати кризу на кордоні із Європейським Союзом.

"Я говорив, що не збираюся силою утримувати мігрантів на кордоні або вести їх силою (...). Я не зупинятиму їх, тому що вони їдуть не до моєї країни, а до вашої", - сказав Лукашенко.

Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС

Із кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє проникненню мігрантів та біженців до Євросоюзу через свою територію.

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В останні тижні на білоруському кордоні спостерігається ескалація: кілька тисяч мігрантів намагалися перебратися до ЄС з боку Білорусі. Польські прикордонники та військовослужбовці переважно стримували потік, для чого навіть звели огорожу з колючого дроту, але деколи мігрантам вдавалося прорватись через кордон.

Станом на 19 листопада ЗМІ повідомляли про те, що табір мігрантів біля пункту пропуску "Брузги - Кузниця" на білорусько-польському кордоні, спорожнів. Білоруська сторона перемістила більшість людей звідти у прикордонний транспортно-логістичний центр.