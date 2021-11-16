Шольц назвав Лукашенка диктатором, який використовує мігрантів у "ганебній грі"

Кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олаф Шольц (Olaf Scholz) у контексті ситуації з мігрантами та біженцями на кордоні Білорусі й Польщі назвав білоруського правителя Олександра Лукашенка "диктатором", який використовує людей у відчаї в "ганебній грі", щоби тиснути на Європейський Союз.

"Перш за все, треба чітко сказати, що мова в Білорусі йде про поганого диктатора. І не треба нічого приховувати, він втратив будь-яку легітимність", - сказав Шольц.

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Шольц підтримав реакцію ЄС і вступився за Польщу

Політик підтримав розширення Євросоюзом критеріїв санкцій щодо Білорусі. Цей крок дозволить вводити обмежувальні заходи щодо юридичних і фізичних осіб, які "допомагають діяльності режиму Лукашенка у сприянні незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС", пояснили в пресслужбі Ради ЄС.

Шольц переконаний, що такі заходи з боку ЄС - правильна відповідь на дії Білорусі. На його думку, повідомлення про перший зворотній рейс з мігрантами та біженцями, вказують, що реакція європейської спільноти дає результат. Раніше у міністерстві закордонних справ Іраку заявили, що 18 листопада Багдад виконає перший рейс для повернення на батьківщину людей, які перебувають на кордоні Білорусі та ЄС.

Також Шольц заступився за Польщу, яку критикують за посилення кордону з Білоруссю. Раніше влада країни заявила, що планує в першій половині 2022 року збудувати стіну біля зовнішнього кордону ЄС. "Думаю, якщо польський уряд приймає таке рішення, то не нам говорити, що він не повинен цього робити", - заявив політик.

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Загострення ситуації на зовнішньому кордоні ЄС

Ситуація на східному кордоні ЄС різко загострилася 8 листопада, коли з Білорусі до нього підійшли кілька тисяч мігрантів з наміром потрапити до Євросоюзу. На польсько-білоруському кордоні знаходяться тисячі людей, які ночують у тимчасових таборах за низької температури. За останні групи мігрантів неодноразово намагалися прорватися через огорожі та перетнути кордон.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що влада Білорусі більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються потрапити на територію ЄС. Євросоюз обвинувачує Лукашенка у навмисному провокуванні ситуації та в організації переправлення тисяч мігрантів до кордонів ЄС у відповідь на європейські санкції. У відповідь на "гібридну атаку" Мінська ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, який включатиме заходи щодо авіакомпаній, які перевозять мігрантів із Близького Сходу.

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