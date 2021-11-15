 Наплив мігрантів через Білорусь: як не заплутатися у санкціях, які готує ЄС | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.11.2021

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Європа

Наплив мігрантів через Білорусь: як не заплутатися у санкціях, які готує ЄС

Євросоюз зробив крок до запровадження п'ятого пакета санкцій щодо Білорусі. А Єврокомісія готує окремі санкції проти авіаліній. У чому затримка та як не заплутатися у різних санкціях ЄС?

Літак білоруської авіакомпанії Белавіа

Літак білоруської авіакомпанії "Белавіа"

Хоча Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі вже більше двох з половиною місяців, його запровадження затримується. Чому так і які санкції готують у ЄС, - розбиралася DW.

Розширення критеріїв для санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

Деякий час 15 листопада розглядали як дату, коли п'ятий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка можуть затвердити. Адже на цей день в Брюсселі було заплановано листопадову Раду міністрів закордонних справ країн ЄС. Однак виявилося, що до ухвалення самих обмежувальних заходів Євросоюз не був готовим. Річ у тому, що для запровадження санкцій необхідні правові рамки, які називають санкційним режимом. І ці рамки передбачали заходи, зокрема, у відповідь на репресії, порушення прав людини чи підривання верховенства права в Білорусі. Організації нелегальної міграції у списку не було.

Наплив мігрантів з Близького Сходу, Африки та Азії до ЄС через Білорусь триває вже більше п'яти місяців

Наплив мігрантів з Близького Сходу, Африки та Азії до ЄС через Білорусь триває вже більше п'яти місяців

І лише через п'ять місяців після початку напливу мігрантів з Близького Сходу, Африки та Азії до ЄС через територію Білорусі, інструменталізацію мігрантів додали до списку критеріїв для санкцій. Запровадження заходів проти конкретних осіб і компаній стане наступним кроком.

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Коли Євросоюз запровадить п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка?

На своєму засіданні 15 листопада глави МЗС країн ЄС не лише розширили критерії, але і обговорили самі заходи. "Ми погодилися ухвалити новий, п'ятий пакет санкцій, роботу над яким завершить найближчими днями. Він стосуватиметься солідної кількості осіб і організацій - я не можу назвати ні точної кількості, ні тим більше імена. Але в політичному розумінні пакет ухвалили", - розповів на підсумковій пресконференції верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Про "дні", які залишилися до затвердження нових санкцій, заявив і глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Утім, коли в ЄС говорять про "найближчі дні", це не слід сприймати буквально. За інформацією кореспондента DW, на процес остаточного затвердження санкцій може знадобитися близько двох тижнів.

Що буде у п'ятому пакеті санкцій ЄС щодо Білорусі?

П'ятий пакет персональних санкцій зосередиться передусім на тих білорусах і компаніях, котрі причетні до організації потоку мігрантів до ЄС. Очікується, що це будуть турфірми, чиновники, а також державний авіаперевізник "Белавіа".

Персональні санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС, заморожування активів на його території, а також заборону особам і компаніям з Євросоюзу надавати кошти чи ресурси тим, хто опинився у санкційному списку.

Але головні спори у ЄС точилися довкола того, чи забороняти лише укладення нових контрактів на лізинг літаків з "Белавіа", чи також припиняти і уже чинні угоди. Це ключове питання, адже дві третини комерційного флоту "Белавіа" - літаки, взяті у довгостроковий лізинг у європейських і американських компаній. Через це у ЄС хочуть координувати санкції також зі США, Канадою, Великобританією та іншими партерами.

Деякі авіакомпанії вже почали співпрацювати з Євросоюзом над вирішенням ситуації з інструменталізацією мігрантів

Деякі авіакомпанії вже почали співпрацювати з Євросоюзом над вирішенням ситуації з інструменталізацією мігрантів

Загроза санкцій для авіакомпаній з інших країн, які літають до Білорусі

У перевезенні мігрантів з країн Близького Сходу й Африки до Білорусі підозрюють не лише "Белавіа", але й авіакомпанії з третіх країн. У Єврокомісії раніше назвали понад десять перевізників, з якими ведуть діалог з приводу польотів до Білорусі, наприклад Flydubai та Turkish Airlines.

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Якщо ж якісь компанії не співпрацюватимуть, то у ЄС готують для них санкції - але вони не будуть частиною п'ятого пакета, адже йдеться не про білоруські фірми. "Єврокомісія збирає факти, щоб визначити, чи потрібно запроваджувати санкції щодо інших авіаліній, крім "Белавіа", - заявив 15 листопада керівник пресслужби Єврокомісії Ерік Мамер. За його словами, Єврокомісія також "працює над законодавчою пропозицією, яка дозволить ЄС запроваджувати санкції проти авіакомпаній, які беруть участь у контрабанді людей".

Зараз Євросоюз може накладати обмеження на авіакомпанії за загрозу повітряній безпеці. Саме за цим правилом Брюссель у червні заборонив білоруським перевізникам використовувати європейський повітряний простір і летовища. Утім, подібно ситуації з п'ятим пакетом, у ЄС нема правових підстав для санкцій проти авіакомпаній за контрабанду мігрантів. Над тим, як це змінити, і працює Єврокомісія. Щоправда, поки неясно, ні коли ця пропозиція буде готовою, ні навіть за якою процедурою її затверджуватимуть.

Що вже зрозуміло, так це те, у чому ці санкції повинні полягати - у закритті повітряного простору ЄС та у забороні на користування аеропортами на його території. На це вказав Гайко Маас: "Ситуація настільки критична, що більше не можна виключати заборони (для авіакомпаній, які літають до Білорусі. - Ред.) польотів або користування летовищами у ЄС". Це підтвердило і джерело DW у структурах Євросоюзу.

Однак уже самі звернення з боку ЄС, підкріплені загрозою санкцій, почали приносити результати. Так, органи влади Туреччини та ОАЕ розпорядилися не приймати громадян певних країн, наприклад, Іраку, Ємену та Сирії, на рейси до Білорусі. А сирійська авіакомпанія Cham Wings вирішила призупинити польоти в Мінськ.

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