Наплив мігрантів через Білорусь: як не заплутатися у санкціях, які готує ЄС

Євросоюз зробив крок до запровадження п'ятого пакета санкцій щодо Білорусі. А Єврокомісія готує окремі санкції проти авіаліній. У чому затримка та як не заплутатися у різних санкціях ЄС?
Хоча Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі вже більше двох з половиною місяців, його запровадження затримується. Чому так і які санкції готують у ЄС, - розбиралася DW.
Деякий час 15 листопада розглядали як дату, коли п'ятий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка можуть затвердити. Адже на цей день в Брюсселі було заплановано листопадову Раду міністрів закордонних справ країн ЄС. Однак виявилося, що до ухвалення самих обмежувальних заходів Євросоюз не був готовим. Річ у тому, що для запровадження санкцій необхідні правові рамки, які називають санкційним режимом. І ці рамки передбачали заходи, зокрема, у відповідь на репресії, порушення прав людини чи підривання верховенства права в Білорусі. Організації нелегальної міграції у списку не було.
Наплив мігрантів з Близького Сходу, Африки та Азії до ЄС через Білорусь триває вже більше п'яти місяців
І лише через п'ять місяців після початку напливу мігрантів з Близького Сходу, Африки та Азії до ЄС через територію Білорусі, інструменталізацію мігрантів додали до списку критеріїв для санкцій. Запровадження заходів проти конкретних осіб і компаній стане наступним кроком.
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На своєму засіданні 15 листопада глави МЗС країн ЄС не лише розширили критерії, але і обговорили самі заходи. "Ми погодилися ухвалити новий, п'ятий пакет санкцій, роботу над яким завершить найближчими днями. Він стосуватиметься солідної кількості осіб і організацій - я не можу назвати ні точної кількості, ні тим більше імена. Але в політичному розумінні пакет ухвалили", - розповів на підсумковій пресконференції верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Про "дні", які залишилися до затвердження нових санкцій, заявив і глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Утім, коли в ЄС говорять про "найближчі дні", це не слід сприймати буквально. За інформацією кореспондента DW, на процес остаточного затвердження санкцій може знадобитися близько двох тижнів.
П'ятий пакет персональних санкцій зосередиться передусім на тих білорусах і компаніях, котрі причетні до організації потоку мігрантів до ЄС. Очікується, що це будуть турфірми, чиновники, а також державний авіаперевізник "Белавіа".
Персональні санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС, заморожування активів на його території, а також заборону особам і компаніям з Євросоюзу надавати кошти чи ресурси тим, хто опинився у санкційному списку.
Але головні спори у ЄС точилися довкола того, чи забороняти лише укладення нових контрактів на лізинг літаків з "Белавіа", чи також припиняти і уже чинні угоди. Це ключове питання, адже дві третини комерційного флоту "Белавіа" - літаки, взяті у довгостроковий лізинг у європейських і американських компаній. Через це у ЄС хочуть координувати санкції також зі США, Канадою, Великобританією та іншими партерами.
Деякі авіакомпанії вже почали співпрацювати з Євросоюзом над вирішенням ситуації з інструменталізацією мігрантів
У перевезенні мігрантів з країн Близького Сходу й Африки до Білорусі підозрюють не лише "Белавіа", але й авіакомпанії з третіх країн. У Єврокомісії раніше назвали понад десять перевізників, з якими ведуть діалог з приводу польотів до Білорусі, наприклад Flydubai та Turkish Airlines.
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Якщо ж якісь компанії не співпрацюватимуть, то у ЄС готують для них санкції - але вони не будуть частиною п'ятого пакета, адже йдеться не про білоруські фірми. "Єврокомісія збирає факти, щоб визначити, чи потрібно запроваджувати санкції щодо інших авіаліній, крім "Белавіа", - заявив 15 листопада керівник пресслужби Єврокомісії Ерік Мамер. За його словами, Єврокомісія також "працює над законодавчою пропозицією, яка дозволить ЄС запроваджувати санкції проти авіакомпаній, які беруть участь у контрабанді людей".
Зараз Євросоюз може накладати обмеження на авіакомпанії за загрозу повітряній безпеці. Саме за цим правилом Брюссель у червні заборонив білоруським перевізникам використовувати європейський повітряний простір і летовища. Утім, подібно ситуації з п'ятим пакетом, у ЄС нема правових підстав для санкцій проти авіакомпаній за контрабанду мігрантів. Над тим, як це змінити, і працює Єврокомісія. Щоправда, поки неясно, ні коли ця пропозиція буде готовою, ні навіть за якою процедурою її затверджуватимуть.
Що вже зрозуміло, так це те, у чому ці санкції повинні полягати - у закритті повітряного простору ЄС та у забороні на користування аеропортами на його території. На це вказав Гайко Маас: "Ситуація настільки критична, що більше не можна виключати заборони (для авіакомпаній, які літають до Білорусі. - Ред.) польотів або користування летовищами у ЄС". Це підтвердило і джерело DW у структурах Євросоюзу.
Однак уже самі звернення з боку ЄС, підкріплені загрозою санкцій, почали приносити результати. Так, органи влади Туреччини та ОАЕ розпорядилися не приймати громадян певних країн, наприклад, Іраку, Ємену та Сирії, на рейси до Білорусі. А сирійська авіакомпанія Cham Wings вирішила призупинити польоти в Мінськ.