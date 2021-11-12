Туреччина заборонила продавати квитки на Мінськ громадянам Сирії та Іраку

Громадяни Сирії, Ємену та Іраку не зможуть придбати квитки, а також потрапити на борти авіарейсів з турецьких міст до Білорусі. Про це у п'ятницю, 12 листопада, повідомляє управління цивільної авіації в Анкарі. Рішення ухвалено на невизначений час.

Білоруська державна авіакомпанія "Белавиа" повідомила, що на підставі рішення компетентних турецьких органів з 12 листопада не прийматиме до перевезення на рейсах з Туреччини до Білорусі громадян Сирії, Ємену та Іраку.

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Як відомо, 10 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявила, що ЄС та США не виключають можливість запровадження санкцій щодо авіакомпаній, які доставляють мігрантів з близькосхідних країн на територію Білорусі, звідки ті згодом намагаються перетнути кордон ЄС.

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