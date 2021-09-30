"Білоруський маршрут": до ФРН за два місяці потрапили 4 тисячі нелегалів

Понад 4300 нелегальних мігрантів потрапили до ФРН через Білорусь та Польщу з серпня 2021 року. Більшість з них прибули з Іраку, Сирії, Ємена та Ірану, повідомляє федеральна поліція Німеччини у середу, 13 жовтня.

Різке зростання кількості нелегалів правоохоронці фіксують з кінця літа. Якщо впродовж січня-липня таким маршрутом скористалися 26 осіб, то у серпні вже 474, у вересні - 1914, а з початку жовтня - ще 1934, передає агенція dpa.

Більшість людей перебувають у центрах для прохачів притулку у федеративній землі Бранденбург на сході Німеччини. У них уже розміщені 2600 осіб. Загалом центри розраховані на 3500 місць. Місцева влада вже збільшила кількість місць до 4600 та допускає необхідність подальшого розширення до 5000.

"Гібридна атака" Лукашенка

Нагадаємо, наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко оголосив, що його країна більше не перешкоджатиме проникненню мігрантів до Євросоюзу. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок називають "гібридною атакою". Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. У свою чергу Литва погрожує Білорусі новими санкціями через наплив мігрантів.

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