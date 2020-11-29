 На ″Марші волі″ в Білорусі силовики затримали сотні людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2020

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Новини

На "Марші волі" в Білорусі силовики затримали сотні людей

У столиці Білорусі Мінську та інших містах країни тривають щотижневі акції протесту проти результатів виборів президента. Кількість затриманих 6 грудня становить сотні осіб.

Протестувальники у Мінську 6 грудня провели марші в різних районах міста

Протестувальники у Мінську 6 грудня провели марші в різних районах міста

У столиці Білорусі Мінську та інших містах країни у неділю, 6 грудня, відбулася щотижнева акція протесту, яка цього разу називалася "Марш волі". Її учасники висловлювали незгоду з результатами президентських виборів, які відбулися у Білорусі 9 серпня.

На цій акції протестувальники дотримувалися випробуваної уже в попередні тижні тактики: замість того, щоб проводити велике зібрання у певному місці або масову ходу центральними проспектами, вони збиралися меншими групами в окремих районах Мінська та інших міст.

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Під час акцій протесту 6 грудня, за оновленими даними правозахисного центру "Вясна", силовики затримали щонайменше 280 осіб. Список із прізвищами затриманих постійно доповнюється.

Найбільше протестувальників, за даними правозахисників, було затримано в Мінську. Затримання також проводилися у Бресті, Гродні, Вітебську та інших містах. 

Силовики погрожують, що деякі з затриманих зустрінуть Новий рік у камері

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Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)

Тим часом на сайті головного управління внутрішніх справ (ГУВС) Мінського міськвиконкому повідомляється про затримання у столиці Білорусі 6 грудня понад 300 осіб.

"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 300 громадян", - йдеться у повідомленні, цитує агентство "Інтерфакс-Захід".

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У міліції кажуть, що деякі із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах, а "окремі особи чинили активну непокору законним вимогам правоохоронців".

Через це, пригрозили в ГУВС,  "у окремих правопорушників є реальний шанс зустріти Новий рік не в колі сім'ї, а в міліції", тому що санкція статей за участь у несанкціонованих масових заходах і непокору вимогам співробітників міліції передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності - 30 діб арешту. 

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Перед початком недільної акції повідомлялося, що силовики розставили свою техніку в різних спальних районах Мінська. Також були перебої з доступом до месенджера Telegram, у якому організатори протестів координують свої дії, але згодом вони припинилися.

Протести у Білорусі тривають з 9 серпня

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає президентську посаду з 1994 року.

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Силовики неодноразово жорстко придушували виступи. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

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Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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