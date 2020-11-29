На "Марші волі" в Білорусі силовики затримали сотні людей

У столиці Білорусі Мінську та інших містах країни у неділю, 6 грудня, відбулася щотижнева акція протесту, яка цього разу називалася "Марш волі". Її учасники висловлювали незгоду з результатами президентських виборів, які відбулися у Білорусі 9 серпня.

На цій акції протестувальники дотримувалися випробуваної уже в попередні тижні тактики: замість того, щоб проводити велике зібрання у певному місці або масову ходу центральними проспектами, вони збиралися меншими групами в окремих районах Мінська та інших міст.

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Під час акцій протесту 6 грудня, за оновленими даними правозахисного центру "Вясна", силовики затримали щонайменше 280 осіб. Список із прізвищами затриманих постійно доповнюється.

Найбільше протестувальників, за даними правозахисників, було затримано в Мінську. Затримання також проводилися у Бресті, Гродні, Вітебську та інших містах.

Силовики погрожують, що деякі з затриманих зустрінуть Новий рік у камері

Дивитись відео 01:20 Поділитись Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3l21h Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)

Тим часом на сайті головного управління внутрішніх справ (ГУВС) Мінського міськвиконкому повідомляється про затримання у столиці Білорусі 6 грудня понад 300 осіб.

"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 300 громадян", - йдеться у повідомленні, цитує агентство "Інтерфакс-Захід".

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У міліції кажуть, що деякі із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах, а "окремі особи чинили активну непокору законним вимогам правоохоронців".

Через це, пригрозили в ГУВС, "у окремих правопорушників є реальний шанс зустріти Новий рік не в колі сім'ї, а в міліції", тому що санкція статей за участь у несанкціонованих масових заходах і непокору вимогам співробітників міліції передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності - 30 діб арешту.

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Перед початком недільної акції повідомлялося, що силовики розставили свою техніку в різних спальних районах Мінська. Також були перебої з доступом до месенджера Telegram, у якому організатори протестів координують свої дії, але згодом вони припинилися.

Протести у Білорусі тривають з 9 серпня

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає президентську посаду з 1994 року.

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Силовики неодноразово жорстко придушували виступи. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)