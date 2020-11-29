На "Марші волі" в Білорусі силовики затримали сотні людей

У столиці Білорусі Мінську та інших містах країни у неділю, 6 грудня, відбулася щотижнева акція протесту, яка цього разу називалася "Марш волі". Її учасники висловлювали незгоду з результатами президентських виборів, які відбулися у Білорусі 9 серпня.
На цій акції протестувальники дотримувалися випробуваної уже в попередні тижні тактики: замість того, щоб проводити велике зібрання у певному місці або масову ходу центральними проспектами, вони збиралися меншими групами в окремих районах Мінська та інших міст.
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Під час акцій протесту 6 грудня, за оновленими даними правозахисного центру "Вясна", силовики затримали щонайменше 280 осіб. Список із прізвищами затриманих постійно доповнюється.
Найбільше протестувальників, за даними правозахисників, було затримано в Мінську. Затримання також проводилися у Бресті, Гродні, Вітебську та інших містах.
Силовики погрожують, що деякі з затриманих зустрінуть Новий рік у камері
Тим часом на сайті головного управління внутрішніх справ (ГУВС) Мінського міськвиконкому повідомляється про затримання у столиці Білорусі 6 грудня понад 300 осіб.
"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 300 громадян", - йдеться у повідомленні, цитує агентство "Інтерфакс-Захід".
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У міліції кажуть, що деякі із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах, а "окремі особи чинили активну непокору законним вимогам правоохоронців".
Через це, пригрозили в ГУВС, "у окремих правопорушників є реальний шанс зустріти Новий рік не в колі сім'ї, а в міліції", тому що санкція статей за участь у несанкціонованих масових заходах і непокору вимогам співробітників міліції передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності - 30 діб арешту.
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Перед початком недільної акції повідомлялося, що силовики розставили свою техніку в різних спальних районах Мінська. Також були перебої з доступом до месенджера Telegram, у якому організатори протестів координують свої дії, але згодом вони припинилися.
Протести у Білорусі тривають з 9 серпня
У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає президентську посаду з 1994 року.
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Силовики неодноразово жорстко придушували виступи. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.
Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова