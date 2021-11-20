Білорусь змінила тактику щодо мігрантів на кордоні - міноборони Польщі

Білорусь змінила тактику в ситуації з мігрантами на кордоні з Євросоюзом, заявив у суботу, 20 листопада, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Тепер білоруська влада направляє невеликі групи біженців до різних пунктів уздовж східного кордону Євросоюзу, цитує слова польського міністра агентство AFP.

"Тепер мігранти та білоруські служби взяли на озброєння трохи новий метод (...) Менші групи людей намагаються перетнути кордон у багатьох місцях", - сказав польський міністр. Блащак не сумнівається в тому, що всі ці атаки керуються білоруськими службами. Він вважає, що попри наявні ознаки послаблення кризи "конфлікт на кордоні затягнеться надовго".

Напередодні польські прикордонники повідомили про 195 нових спроб перетину кордону переважно невеликими групами мігрантів і біженців. В одному з таких випадків близько 200 людей кидали камінням в прикордонників та застосовували сльозогінний газ.

Мігранти у білоруському логістичному центрі біля Гродно

Затримання двох українців

Крім того, 82 людям, яким все ж таки вдалося перетнути кордон, польська влада наказала покинути територію країни. Двох українців та одного німця затримали за пособництво нелегальній міграції.

Напередодні повідомлялось, що 430 мігрантів, переважно курдів, повернулися з Білорусі в Ірак. Ще близько двох тисяч людей залишили імпровізованих табір біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця". Білоруська сторона перемістила їх у прикордонний транспортно-логістичний центр неподалік. Загалом, за даними прессцентру правителя країни Олександра Лукашенка, в Білорусі досі залишаються близько семи тисяч мігрантів і біженців.

Нагадаємо, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє проникненню мігрантів та біженців до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" та пообіцяли запровадити нові санкції проти Білорусі.

На початку листопада ситуація загострилась: кілька тисяч мігрантів намагалися одночасно перебратися до ЄС з боку Білорусі. Польські прикордонники та військовослужбовці переважно стримували наплив, але деколи мігрантам вдавалось прорватись через кордон.

Варшава звинувачує Білорусь у тому, що білоруські прикордонники сприяють ескалації обстановки: зривають стовпи огорожі, зносять колючий дріт та засліплюють польських прикордонників лазерними променями та стробоскопами.

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