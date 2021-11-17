Меркель вдруге за тиждень обговорила з Лукашенком ситуацію на європейському кордоні

Виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) провела в середу, 17 листопада, телефонну розмову з правителем Білорусі Олександром Лукашенком, що стала вже другою за цей тиждень. Вони обговорили складну ситуацію на кордоні Білорусі та Європейського Союзу, пов'язану зі скупченням там мігрантів і біженців.

У повідомленні на сайті федерального уряду Німеччини вказано, що канцлерка підкреслила необхідність забезпечити мігрантів на кордоні гуманітарною допомогою - за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та Міжнародної організації міграції (МОМ). Ішлося також про надання їм можливості повернутися додому.

Натомість пресслужба Лукашенка зазначила, що міжнародні організації вже "активно співпрацюють" з білоруською стороною. На сайті білоруського правителя вказано, що під час розмови з Меркель сторони домовились про подальші перемовини для вирішення проблеми з мігрантами між Мінськом та Брюсселем. "При цьому відповідні посадові особи, які будуть визначені від обох сторін, негайно розпочнуть переговори з метою вирішення наявних проблем", - зазначають у пресслужбі Лукашенка, додаючи, що "в цьому ж контексті вирішуватиметься побажання біженців потрапити до Німеччини".

Тисячі мігрантів опинились на білорусько-польскому кордоні в нелюдських умовах

Допомога від ЄС

В.о. канцлера Німеччини також поспілкувалась з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Предметом телефонної розмови двох лідерів стала німецько-польська координація щодо ситуації на кордоні Білорусі і ЄС. В ході розмови Меркель підкреслила повну солідарність Німеччини з Польщею.

Раніше в середу Єврокомісія повідомила про направлення 700 тисяч євро гуманітарної допомоги мігрантам з країн Близького Сходу та Африки, які опинились у важких умовах на білорусько-польскому кордоні. 200 тисяч євро з цієї суми отримає Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, яка спрямує кошти білоруському Червоному Хресту для закупівлі їжі, засобів гігієни, ковдр та наборів першої допомоги. Решту суми розподілять через партнерські організації.

ЄС обіцяє розширити допомогу, в разі якщо доступ гуманітарних організацій в Білорусь покращиться.

Критика за розмову

За посередництво у вирішенні кризи на кордоні Польщі та Білорусі Анґела Меркель вже наразилась на критику як всередині німецького парламенту, так і з боку країн ЄС. Європейський Союз офіційно не визнає результати останніх президентських виборів в Білорусі 2020 року і не вважає Олександра Лукашенка законним президентом, до того ж покладає на нього провину у спрямуванні потоків мігрантів до польського та литовського кордонів.

Водночас речник німецького уряду Штеффен Зайберт в середу відповів, що в критичній ситуації, яка склалася, "має сенс говорити і з тими в Мінську, хто може змінити ситуацію".