 Лукашенко наказав відвести мігрантів від кордону з Польщею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2021

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Лукашенко наказав відвести мігрантів від кордону з Польщею

Мігрантів розмістять на нічліг у логістичному центрі у Гродненській області, повідомив Telegram-канал "Пул Первого". У Польщі повідомили, що ситуація на польсько-білоруському кордоні нормалізувалась.

Кордон між Польщею та Білоруссю, 15 листопада 2021 року

Кордон між Польщею та Білоруссю, 15 листопада 2021 року

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко доручив відвести мігрантів, які перебували на польському кордоні, до логістичного центру у Гродненській області на північному заході країни та організувати там для них нічліг. Про це повідомив у вівторок, 16 листопада, Telegram-канал "Пул Первого", який висвітлює діяльність Лукашенка.

Агентство БелТА опублікувало відеозапис, на якому групи мігрантів у супроводі силовиків перетинають КПП. У свою чергу на відео, опублікованому виданням "Медиазона Беларусь", людина у формі криками зупиняє та підганяє групу людей.

Тим часом пресслужба міністерства внутрішніх справ Польщі увечері 16 листопада повідомила у Twitter, що ситуація на білоруському кордоні знову перебуває під контролем.

Сльозогінний газ та світлошумові гранати

Вранці цього ж дня відбулися зіткнення мігрантів та польських військовослужбовців на кордоні. Міноборони Польщі повідомило, що мігранти напали на прикордонників, які охороняють перехід у Кузниці.

Мігранти кидали каміння та світлошумові гранати, нібито отримані від білоруських силовиків, у польських військових, ті у відповідь застосували сльозогінний газ, повідомили у міністерстві.

Крім того, Варшава знову звинуватила білоруських силовиків у руйнуванні прикордонних загороджень. Загалом, за даними МВС Польщі, за час зіткнень семеро поліцейських було поранено: двоє отримали травми голови, ще п'ятеро - травми рук та ніг.

Розмова Меркель із Лукашенком

Днем раніше виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Сторони обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею і необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям, які перебувають там.

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Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн із Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. ЄС відмовляється визнати його переможцем виборів та главою білоруської держави. У відповідь на "гібридну атаку" Мінська Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій.

Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС

Нагадаємо, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" та пообіцяли запровадити нові санкції проти Білорусі.

В останні тижні на білоруському кордоні спостерігається ескалація ситуації: кілька тисяч мігрантів намагаються перебратися до ЄС з боку Білорусі. Польські прикордонники та військовослужбовці переважно стримують наплив, але деколи мігрантам вдається прорватись через кордон.

Варшава звинувачує Білорусь у тому, що білоруські прикордонники сприяють ескалації обстановки: зривають стовпи огорожі, зносять колючий дріт та засліплюють польських прикордонників лазерними променями та стробоскопами.

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