Лукашенко наказав відвести мігрантів від кордону з Польщею

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко доручив відвести мігрантів, які перебували на польському кордоні, до логістичного центру у Гродненській області на північному заході країни та організувати там для них нічліг. Про це повідомив у вівторок, 16 листопада, Telegram-канал "Пул Первого", який висвітлює діяльність Лукашенка.

Агентство БелТА опублікувало відеозапис, на якому групи мігрантів у супроводі силовиків перетинають КПП. У свою чергу на відео, опублікованому виданням "Медиазона Беларусь", людина у формі криками зупиняє та підганяє групу людей.

Тим часом пресслужба міністерства внутрішніх справ Польщі увечері 16 листопада повідомила у Twitter, що ситуація на білоруському кордоні знову перебуває під контролем.

Сльозогінний газ та світлошумові гранати

Вранці цього ж дня відбулися зіткнення мігрантів та польських військовослужбовців на кордоні. Міноборони Польщі повідомило, що мігранти напали на прикордонників, які охороняють перехід у Кузниці.

Мігранти кидали каміння та світлошумові гранати, нібито отримані від білоруських силовиків, у польських військових, ті у відповідь застосували сльозогінний газ, повідомили у міністерстві.

Крім того, Варшава знову звинуватила білоруських силовиків у руйнуванні прикордонних загороджень. Загалом, за даними МВС Польщі, за час зіткнень семеро поліцейських було поранено: двоє отримали травми голови, ще п'ятеро - травми рук та ніг.

Розмова Меркель із Лукашенком

Днем раніше виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Сторони обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею і необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям, які перебувають там.

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Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн із Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. ЄС відмовляється визнати його переможцем виборів та главою білоруської держави. У відповідь на "гібридну атаку" Мінська Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій.

Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС

Нагадаємо, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" та пообіцяли запровадити нові санкції проти Білорусі.

В останні тижні на білоруському кордоні спостерігається ескалація ситуації: кілька тисяч мігрантів намагаються перебратися до ЄС з боку Білорусі. Польські прикордонники та військовослужбовці переважно стримують наплив, але деколи мігрантам вдається прорватись через кордон.

Варшава звинувачує Білорусь у тому, що білоруські прикордонники сприяють ескалації обстановки: зривають стовпи огорожі, зносять колючий дріт та засліплюють польських прикордонників лазерними променями та стробоскопами.