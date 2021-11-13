Лукашенко хоче отримати від Росії ракетні комплекси "Іскандер"

Білорусь планує отримати від Росії кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", щоб розмістити їх на південному і західному напрямках, заявив у суботу, 13 листопада, білоруський правитель Олександр Лукашенко.

"Мені потрібно кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку. Нехай стоять. Це 500 кілометрів (радіус дії. - Ред.), бо наш (ракетний комплекс. - Ред.) "Полонез" - до 300 кілометрів. Зараз смикаю вашого президента (РФ Володимира Путіна. - Ред.), мені потрібні тут ці 500-кілометрові ракетні установки", - заявив Лукашенко в інтерв'ю російському журналу "Національна оборона".

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" здатний вражати цілі на дальності до 500 кілометрів. До складу комплексу входять два типи ракет: балістичні та крилаті.

Зауважимо, що на заході Білорусь межує з країнами ЄС, а на півдні - з Україною.

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Напружена ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

Нагадаємо, зранку 9 листопада Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у Кузниці через напружену ситуацію з мігрантами та біженцями. Водночас 10 листопада двом великим групам мігрантів та біженців вдалось прорвати прикордонні загородження та потрапити на територію Польщі на околицях міста Кринки та села Біловежа.

З кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів та біженців до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів та біженців як інструменту проти країн блоку.

Спільні військові навчання Білорусі та РФ

Своєю чергою у п'ятницю, 12 листопада, поблизу кордону Білорусі з ЄС білоруські збройні сили провели спільні військові навчання з російськими військовими через "нарощування військової діяльності поблизу держкордону Білорусі".

Зокрема, на полігоні "Гозький", що у Гродненській області, здійснювалась висадка спільного тактичного повітряного десанту від сил спецоперацій збройних сил Білорусі та повітряно-десантних військ Росії. Були задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації Росії та гелікоптери військ ППО Білорусі.

Як повідомлялось, у вересні під час масштабних військових навчань РФ та Білорусі "Захід-2021" Лукашенко заявив про намір закупити у Росії озброєння на суму понад один мільярд доларів.

За словами білоруського правителя, президент РФ Володимир Путін дав доручення міністру оборони Росії Сергію Шойгу опрацювати з білоруською стороною питання поставок зброї. Крім того, Мінськ і Москва погодили цілий перелік озброєнь, які до 2025 року будуть надані Білорусі.

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