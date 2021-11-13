Лукашенко хоче отримати від Росії ракетні комплекси "Іскандер"

Олександр Лукашенко хоче розмістити російські "Іскандери" на західному та південному напрямках: "Нехай стоять".
Білорусь планує отримати від Росії кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", щоб розмістити їх на південному і західному напрямках, заявив у суботу, 13 листопада, білоруський правитель Олександр Лукашенко.
"Мені потрібно кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку. Нехай стоять. Це 500 кілометрів (радіус дії. - Ред.), бо наш (ракетний комплекс. - Ред.) "Полонез" - до 300 кілометрів. Зараз смикаю вашого президента (РФ Володимира Путіна. - Ред.), мені потрібні тут ці 500-кілометрові ракетні установки", - заявив Лукашенко в інтерв'ю російському журналу "Національна оборона".
Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" здатний вражати цілі на дальності до 500 кілометрів. До складу комплексу входять два типи ракет: балістичні та крилаті.
Зауважимо, що на заході Білорусь межує з країнами ЄС, а на півдні - з Україною.
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Нагадаємо, зранку 9 листопада Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у Кузниці через напружену ситуацію з мігрантами та біженцями. Водночас 10 листопада двом великим групам мігрантів та біженців вдалось прорвати прикордонні загородження та потрапити на територію Польщі на околицях міста Кринки та села Біловежа.
З кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів та біженців до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів та біженців як інструменту проти країн блоку.
Своєю чергою у п'ятницю, 12 листопада, поблизу кордону Білорусі з ЄС білоруські збройні сили провели спільні військові навчання з російськими військовими через "нарощування військової діяльності поблизу держкордону Білорусі".
Зокрема, на полігоні "Гозький", що у Гродненській області, здійснювалась висадка спільного тактичного повітряного десанту від сил спецоперацій збройних сил Білорусі та повітряно-десантних військ Росії. Були задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації Росії та гелікоптери військ ППО Білорусі.
Як повідомлялось, у вересні під час масштабних військових навчань РФ та Білорусі "Захід-2021" Лукашенко заявив про намір закупити у Росії озброєння на суму понад один мільярд доларів.
За словами білоруського правителя, президент РФ Володимир Путін дав доручення міністру оборони Росії Сергію Шойгу опрацювати з білоруською стороною питання поставок зброї. Крім того, Мінськ і Москва погодили цілий перелік озброєнь, які до 2025 року будуть надані Білорусі.