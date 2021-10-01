Польща подовжила на 60 днів режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Польща подовжила на 60 днів режим надзвичайного стану у прикордонній зоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальними мігрантами. Парламент Польщі схвалив відповідне подання президента Анджея Дуди ввечері в четвер, 30 вересня.

Упродовж вересня майже сім тисяч мігрантів намагалися незаконно перетнути білорусько-польський кордон. У вересні 2020 року зафіксували тільки 120 таких спроб, повідомив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох під час дебатів у парламенті.

Польське МВС у кінці вересня рекомендувало продовжити надзвичайний стан на 60 днів. За даними відомства, багато мігрантів, які перетинають кордон, мають зв'язки з "радикальними або злочинними угрупованнями".

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Тим часом правозахисні організації попередили про загрозу гуманітарної кризи на кордоні через наближення зими. Організація Grupa Granica закликала польську владу дозволити лікарям доступ до прилеглих районів. В іншому разі багатьом мігрантам загрожує загибель, а їхні тіла вдасться виявити лише з настанням весни, вважають правозахисники.

Упродовж останніх двох місяців на східному кордоні ЄС із Білоруссю померли п'ятеро людей, повідомляє інформагенція AFP.

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Польща має 418-кілометровий кордон із Білоруссю. Після початку міграційної кризи Варшава розмістила тисячі солдатів на кордоні та встановила огорожу з колючого дроту.

Що означає режим надзвичайного стану

Нагадаємо, польська влада 2 вересня запровадила на відстані трьох кілометрів від кордону з Білоруссю режим надзвичайного стану (НС). Спершу очікувалося, що він триватиме 30 днів. На цей період заборонили будь-які акції в зоні НС, а також фото- та відеозйомки прикордонних об'єктів, військовослужбовців, поліцейських і прикордонників. Поїздки журналістів до зони надзвичайного стану заборонені.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців із кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Наприкінці травня Лукашенко оголосив, що його країна більше не перешкоджатиме проникненню мігрантів до ЄС. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.