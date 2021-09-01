"У нас 1200 км кордону з Україною": Лукашенко купить у РФ зброї на $ 1 млрд

Білорусь планує закупити у Росії озброєння на суму понад один мільярд доларів. Про це білоруський правитель Олександр Лукашенко повідомив під час військових навчань "Захід-2021" на полігоні під Барановичами в Брестській області. Слова Лукашенка наводить у неділю, 12 вересня, білоруське інформагентство БєлТА.

Лукашенка непокоїть кордон з Україною

"Нас починають з півдня підігрівати. Ми повинні готуватися - 1200 кілометрів кордон з Україною", - зазначив білоруський правитель, що не конкретизував, однак, характеру загрози. "Тому нам доведеться закривати й цей периметр", - додав він.

За словами Лукашенка, президент РФ Володимир Путін дав доручення міністру оборони Росії Сергію Шойгу опрацювати з білоруською стороною питання поставок.

Крім того, Мінськ і Москва погодили цілий перелік озброєнь, які до 2025 року будуть надані Білорусі. "Це близько десятка літаків. Частина нам уже надійшла. Це кілька десятків вертольотів, (ЗРК ближнього радіуса дії. - Ред.) "Тор-М2", - уточнив Лукашенко. За його словами, мова йде про їхнє розміщення на західному напрямку, "де ми перебуваємо безпосередньо в дотику з натовськими військами".

Мінськ цікавить російська система протиповітряної оборони С-400

Лукашенко також згадав перспективи поставок Мінську російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) C-400 "Тріумф”, що обговорювалися на переговорах в Кремлі 9 вересня. "Ми вели якраз мову про те, що С-400 нам буде доречним", - заявив він.

Як повідомлялося, 1 вересня Лукашенко повідомив про "величезну партію озброєнь і військової техніки", яку Росія мала поставити Білорусі вже найближчим часом. Однак тоді він не став розголошувати суми контрактів.

ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, ураження балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронної та інших видів протидії. Система, за даними розробників, здатна уражати на відстані до 400 кілометрів аеродинамічні цілі, а також до 60 кілометрів балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

Батареї ЗРК С-400 розташовано й на анексованому Росією всупереч міжнародному праву українському півострові Крим.

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Раніше цей російський ЗРК посварив партнерів по НАТО - США та Туреччину. Остання закупила всупереч тиску з боку Вашингтона кілька батарей цього російського ЗРК, що призвело до санкцій проти Туреччини з боку США.

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