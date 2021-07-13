Туреччина знову купить у Росії С-400 попри санкції США

Анкара готова придбати у Росії другий полк ЗРС С-400, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. "Ми без сумнівів закупимо в Росії другий полк С-400", - сказав він, повідомила у неділю, 29 серпня, агенція Anadolu. Всі деталі обговорюватимуться під час візиту Ердогана в Росію.

25 серпня глава Федеральної служби РФ з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугай повідомив, що переговори з Туреччиною щодо нового контракту на купівлю С-400 перебуваються на завершальній стадії. Своєю чергою глава "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв повідомив, що контракт на поставку Туреччині додаткової партії систем ППО С-400 може бути підписано в цьому році.

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Туреччина вже купила у Росії чотири дивізіони систем ППО С-400 вартістю 2,5 мільярда доларів. 23 жовтня 2019 року "Рособоронекспорт" повідомив, що Росія виконала цей контракт достроково, поставивши Туреччині всі елементи систем С-400, включаючи ракети.

Ця угода серйозно ускладнила відносини Туреччини і США. Вашингтон закидав Туреччині, яка є союзницею по Північноатлантичному альянсу (НАТО), що придбання цих систем може надати росіянам інформацію про вразливі місця новітнього американського бойового літака F-35. Через це Вашингтон запровадили санкції проти керівництва Секретаріату оборонної промисловості Туреччини.