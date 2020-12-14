Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю

Росія і Туреччина мають намір продовжити двосторонню військову співпрацю, незважаючи на оголошені США санкції. Про це у вівторок, 29 грудня, заявив глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Сочі.

"Ми підтвердили з Туреччиною взаємний намір розширити наше військово-технічне співробітництво", - сказав Лавров. Президент Росії Володимир Путін високо оцінив рішучість Туреччини продовжувати цю співпрацю, "незважаючи на незаконний тиск з боку Вашингтона", передає агентство AFP.

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Своєю чергою, глава МЗС Туреччини на зустрічі з Лавровим заявив, що Анкара у вирішенні будь-яких проблем, у тому числі й у питанні придбання ЗРК С-400, виступає за діалог.

Як повідомила раніше офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, Чавушоглу відвідав РФ з робочим візитом на запрошення Лаврова. В рамках візиту Чавушоглу прибув у Сочі для участі у 8-му засіданні Спільної групи стратегічного планування, яка діє в рамках російсько-турецької Ради співробітництва вищого рівня.

Проблема ЗРК С-400

Нагадаємо, контракт на поставку чотирьох дивізіонів С-400 вартістю в 2,5 мільярда доларів РФ і Туреччина підписали в 2017 році, попри різкий спротив та постійну критику з боку США. Російські зенітно-ракетні системи були передані Анкарі в повному обсязі в 2019 році. Ця угода серйозно ускладнила відносини Туреччини і США. Вашингтон закидав Туреччині, яка є союзницею по Північноатлантичному альянсу (НАТО), що придбання цих систем може надати росіянам інформацію про вразливі місця новітнього американського бойового літака F-35.

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Через те, що Анкара відмовлялася дослухатися до Вашингтона, адміністрація Дональда Трампа відмовилися від поставок Туреччині винищувачів F-35, а також відкликала пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot. Крім того, через закупівлю Анкарою С-400, 14 грудня США запровадили санкції проти керівництва Секретаріату оборонної промисловості Туреччини (SSB).

29 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агенції dpa заявив, що зенітна ракетна система С-400, яку Туреччина купила у РФ, несумісна з технологіями НАТО.

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"Я вже неодноразово вказував Туреччині, що російська система протиповітряної оборони не сумісна з технологіями НАТО. Система С-400 не може бути інтегрована в протиповітряну оборону НАТО. Крім цього, вона представляє ризик для літаків союзників", - сказав Столтенберг.