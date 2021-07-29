 Росія здійснить масштабні військові поставки до Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

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Новини

Росія здійснить масштабні військові поставки до Білорусі

Росія поставить Білорусі десятки літаків і вертольотів, заявив Олександр Лукашенко. За його словами, також розглядається можливість поставок Мінську російських ЗРК С-400.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко на параді Перемоги в Мінську, 2015 рік

Росія найближчим часом поставить Білорусі величезну партію озброєнь і військової техніки, повідомив журналістам в Мінську в середу, 1 вересня, правитель Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, йдеться про десятки літаків, вертольотів, засобів ППО і, можливо, зенітно-ракетні комплекси С-400.

"Найближчим часом - я підписав позавчора розпорядження - з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші та що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - цитує слова Лукашенка державне новинне агентство БєлТА.

Навчання "Захід-2021"

Олександр Лукашенко підкреслив, що Росія поставить Білорусі найсучаснішу техніку. "Найсучасніше обладнання. Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях ("Захід-2021". - Ред.), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації й поставимо на озброєння", - додав він.

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Спільні стратегічні навчання збройних сил РФ і Республіки Білорусь "Захід-2021" проведуть з 10 по 16 вересня 2021 року. За даними міністерства оборони Росії, в них візьмуть участь близько 200 тисяч військовослужбовців, а також до 760 одиниць техніки й 15 кораблів.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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Тихановська закликала заблокувати Лукашенку доступ до коштів МВФ

Лідерка опозиції Білорусі визнає за необхідне заморозити для Мінська обмін у вільно конвертовані валюти. Цей захід слід скасувати лише після проведення в Білорусі вільних виборів, вважає Тихановська.  

США розширили санкції щодо Білорусі

Нові обмежувальні заходи запроваджені проти НОК Білорусі, Слідчого комітету, осіб, причетних до посадки у Мінську літака Ryanair та бізнесменів, наближених до уряду. Під санкції потрапив і "Беларуськалий".  

Мінськ відкликав згоду на призначення посолки США в Білорусі

МЗС Білорусії відкликало раніше надану згоду на призначення Джулі Фішер посолкою США в країні. Також Мінськ пропонує США скоротити персонал свого посольства в Білорусі до п'яти осіб.  

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Скільки Росія витрачає на підтримку Білорусі 29.07.2021

Жодну країну в світі Москва не підтримує так довго і щедро, як Білорусь, стверджують опитані DW експерти. Вони оцінили, у яку суму російському бюджету це обходиться.

Autor: Ganna Biednova (DW), in Kiew, 22.03.2015 Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Außenministerium, Auswärtige Angelegenheiten

МЗС України заперечило заяву Лукашенка про нібито постачання зброї 02.07.2021

Київ категорично заперечив слова Олександра Лукашенка про те, що з України нібито надходить зброя до Білорусі. МЗС України не підтвердило заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною.

Auf den Bildern ist das belarussisch-ukrainische Grenzgebiet abgebildet. Ukrainische Grenzschützer.

Кордон України з Білоруссю залишається відкритим - ДПСУ 03.07.2021

Попри заяви Лукашенка про розпорядження перекрити кордон Білорусі з Україною, рух через нього досі зберігається, кажуть у ДПСУ.

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