Росія здійснить масштабні військові поставки до Білорусі

Росія найближчим часом поставить Білорусі величезну партію озброєнь і військової техніки, повідомив журналістам в Мінську в середу, 1 вересня, правитель Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, йдеться про десятки літаків, вертольотів, засобів ППО і, можливо, зенітно-ракетні комплекси С-400.

"Найближчим часом - я підписав позавчора розпорядження - з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші та що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - цитує слова Лукашенка державне новинне агентство БєлТА.

Навчання "Захід-2021"

Олександр Лукашенко підкреслив, що Росія поставить Білорусі найсучаснішу техніку. "Найсучасніше обладнання. Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях ("Захід-2021". - Ред.), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації й поставимо на озброєння", - додав він.

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Спільні стратегічні навчання збройних сил РФ і Республіки Білорусь "Захід-2021" проведуть з 10 по 16 вересня 2021 року. За даними міністерства оборони Росії, в них візьмуть участь близько 200 тисяч військовослужбовців, а також до 760 одиниць техніки й 15 кораблів.