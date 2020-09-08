Росія введе війська в Білорусь для участі у маневрах

Міністерство оборони Білорусі у вівторок, 8 вересня, повідомляє, що на території республіки у вересні відбудуться міжнародні антитерористичні тактичні навчання "Слов'янське братство - 2020".

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Збройних сил Білорусі, Росії та Сербії, які складуть багатонаціональну тактичну групу, передає агенція "Інтерфакс". "Прибуття учасників навчань до Білорусі заплановане з 10 по 15 вересня", - йдеться в повідомленні білоруського військового відомства.

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"На навчаннях військовослужбовці відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом", - зазначили в міноборони Білорусії. Навчання пройдуть на полігоні "Брестський".

Антитерористичні тактичні маневри "Слов'янське братство" відбуваються на територіях країн-учасниць щорічно. У 2019 році маневри проходили в Сербії, цього року вони пройдуть в Білорусі.

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Навчання пройдуть на тлі гострої політичної кризи в Білорусії. У країні майже місяць тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня і переможцем яких, за даними ЦВК, оголосили Олександра Лукашенка, який займає цю посаду з 1994 року. Протести громадян, переконаних у фальсифікації результатів голосування, в перші дні.

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