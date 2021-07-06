Лукашенко запевняє, що готовий розмістити російські війська в Білорусі

На білоруській території можуть бути "негайно" розміщені "всі збройні сили (Росії. - Ред.) з усіма видами озброєнь", якщо це буде потрібно для безпеки Союзної держави РФ та Білорусі. Таку заяву правителя Білорусі Олександра Лукашенка розповсюдило білоруська державне інформагентство БелТА в п'ятницю, 30 липня.

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При цьому Лукашенко зазначив, що питання про розміщення російських військових баз у Білорусі ніколи не обговорювалося на рівні президентів. За словами політика, у білоруської влади є можливість за короткий проміжок часу мобілізувати 500 тисяч людей. "Якщо буде мало, сюди будуть введені всі збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо", - стверджує правитель Білорусі.

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Кремль про можливе розміщення військ РФ в Білорусі

Коментуючи слова Лукашенка, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував з Мінська жодних звернень щодо розміщення в Білорусі російських збройних сил.

"Ніяких звернень з цього приводу від Білорусі не було. Ви знаєте, що це можливо тільки після офіційного звернення керівництва однієї країни до керівництва іншої країни. Щодо цього існують визначені законом процедури і повноваження," - цитує Пєскова агентство "Інтерфакс".

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