Скільки Росія витрачає на підтримку Білорусі

На початку літа Білорусь отримала від Росії черговий транш кредиту - на 500 мільйонів доларів. Пів року тому - ще один на таку ж суму. Збоку це може виглядати як звичайна велика позика, яку одна країна видає іншій і отримує свої відсотки. Але в білорусько-російських відносинах, зазначають спостерігачі, це працює інакше: відсотки накопичуються, борги за кредитами з кожним роком зростають, а Мінськ проте отримує все нові й нові позики.

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Формат фінансової підтримки, коли Росія буквально субсидує Білорусь як дотаційний регіон, формувався не один рік. За оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), тільки з 2005 по 2015 роки білоруська економіка отримала 106 мільярдів доларів від Росії. На прохання DW експерти пояснили, з чого зараз складається фінансова допомога республіці.

Мільярди за пільгові ціни на нафту і газ

Економічне підживлення Білорусі російськими грошима, як правило, експерти поділяють на два великі потоки - легальний і тіньовий. Обидва, за їхніми оцінками, мають неринковий характер і призводять до згаяної вигоди для бюджету Росії. Найвідчутніша субсидія - енергетична. Вона включає або включала більш низькі ціни на поставлений Мінську газ, несплату Білоруссю мит на нафту, безмитний імпорт нафтопродуктів з Росії та так зване "перерозмитнення" російської нафти (компенсацію Білорусі за високу ціну на газ, що дозволяє їй зараховувати до бюджету мито від нафти. - Ред.).

Для своїх НПЗ Білорусь отримує нафту з Росії за пільговими цінами

"За останні 20 років лише двічі ціна на газ для Білорусі наближалася до цін на газ для Європи. І в такі моменти Білорусь зазвичай переставала платити і вимагала додаткових знижок", - зазначає Сергій Кондратьєв, заступник керівника економічного департаменту російського Інституту енергетики і фінансів. Сумарно, за оцінками інституту, з 2011 по 2020 рік за рахунок низьких цін на сировину Росія субсидувала Білорусь на 35 мільярдів доларів (нафта) і 19 мільярдів (газ).

Росія - найкращий банк для Білорусі

Ще один легальний формат субсидування - пільгові кредити Білорусі, термін дії яких Москва постійно подовжує, а умови позик - переглядає. Найбільш яскравий приклад такої підтримки - кредит на будівництво Білоруської АЕС на 10 мільярдів доларів. "Країна отримала і дуже тривалу відстрочку від платежів, і можливість платити за зниженою ставкою. Такі умови, ставки і терміни виплат Білорусь не могла отримати на відкритому фінансовому ринку", - упевнений Кондратьєв.

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Як при цьому витрачаються нецільові кредити від Росії, невідомо. Мінськ використовує їх на свій розсуд. Але, як припускає член президії Ради з питань міжнаціональних відносин при президенті РФ Богдан Безпалько, нові кредити часто надаються, щоб просто розплатитися за старими. "Велику частину останнього траншу в 500 мільйонів доларів точно було спрямовано на погашення боргів перед російськими ж корпораціями", - каже Безпалько.

Питання російських кредитів Білорусі зазвичай вирішується на найвищому рівні

Третій важливий механізм легальної допомоги білоруській економіці - це преференційні умови доступу на російський ринок. Інші партнери Росії, наприклад із Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), не отримують таких умов, як підприємства з Білорусі. Це дозволяє, вважають аналітики, існувати цілим галузям білоруської промисловості - в першу чергу, харчовій та машинобудуванню. Разом з пільговими кредитами преференції під час допуску на російський ринок, за розрахунками Інституту енергетики і фінансів, принесли економіці Білорусі з 2011 по 2020 роки 11 мільярдів доларів.

"Сигарети в добривах і санкціонка": нелегальні канали

Наступний вид підтримки навряд чи можна назвати добровільним з боку Росії. За обсягом він помітно менший, ніж легальні субсидії, але також лягає тягарем на бюджет Росії. Йдеться про контрабанду, яка стає можливою завдяки спрощеному прикордонному контролю та привілейованому статусу Білорусі. До неї належить ввезення в РФ з країн Європи через Білорусь продукції, яка потрапила під російські санкції, з подальшим перемаркуванням і підміною митних декларацій. Або ж поставка товарів без сплати акцизних платежів.

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"Це просто гроші, які Білорусі вдається заробляти. Хороший приклад - білоруські сигарети. Партії, які сягають мільйона упаковок, ввозяться в Росію без сплати акцизів. Одна з популярних схем, яку ви могли зустрічати в новинах, - заховати цигарки в вантажі з мінеральними добривами ", - продовжує Кондратьєв. Загалом з 2011 по 2020 рік втрати Росії від нелегального ввезення тютюнової продукції на її територію з Білорусі становили приблизно 2,6 мільярда доларів, від ввезення підсанкційної продукції (з 2014 по 2020 рік) - 4,2 мільярда доларів.

Знищення у Росії конфіскованої продукції з ЄС

Ще одне джерело доходу для Мінська - конфіскація власності російських компаній на території Білорусі. Найяскравіший приклад - ситуація з "Белгазпромбанком" в 2020 році. "Запровадження тимчасової адміністрації призвело до дуже серйозного відтоку вкладів і активів, завдало серйозної шкоди російським акціонерам. І це не поодинокий випадок. Ми знаємо також приклади конфіскації вантажів російських відправників, які йдуть транзитом через Білорусь", - пояснює Кондратьєв.

"Не існує країн, які б Росія підтримувала більше, ніж Білорусь. Ці кошти відчутні для російського бюджету. При цьому навряд чи можна сказати, що білоруська економіка відроджується за рахунок таких вливань і ефективно їх використовує. Навпаки, ми спостерігаємо суцільну стагнацію", - підсумовує Богдан Безпалько.