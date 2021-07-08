У Білорусі дозволили залучати армію до придушення протестів

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко затвердив зміни до закону "Про надзвичайний стан". У документі, підписаному ним у четвер, 15 липня, розширено перелік підстав, за яких у країні запроваджується режим надзвичайного стану.

Як і у разі стихійних лих та катастроф, він може бути оголошений також під час заворушень, до яких поряд зі спробами насильницької зміни конституційного ладу, збройним заколотом, міжнаціональними та міжконфесійними конфліктами віднесені і "масові заворушення", інформує пресслужба Лукашенка.

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Відповідно до закону, у разі виникнення надзвичайного стану можуть бути припинені випуск і поширення продукції ЗМІ, введений особливий порядок акредитації журналістів, а також обмежений доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань. Пресслужба Лукашенка наголосила, що ці норми "розроблені з урахуванням досвіду реагування на заворушення 2020 року".

Додаткові завдання для армії Білорусі

Також законом розширюється коло силових органів, які залучатимуться до забезпечення режиму надзвичайного стану, за рахунок включення їх до числа воєнізованих організацій МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та департаменту фінансових розслідувань.

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Крім того, в законі вказується, що збройні сили Білорусі матимуть додаткові завдання. Серед них: боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки осіб та об'єктів, що охороняються. У повідомленні пресслужби Лукашенка вказується, що ці завдання закріплюються в законі "Про Збройні сили Республіки Білорусь".

У травні в Білорусі набув чинності закон, за яким органи внутрішніх справ отримали право застосовувати, зброю, фізичну силу, бойову і спеціальну техніку "при припиненні масових заворушень". При цьому співробітники правоохоронних органів по суті не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок застосування цієї техніки і спецзасобів.