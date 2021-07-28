Литва погрожує Білорусі новими санкціями через наплив мігрантів

Литва закликає Білорусь вжити заходів для вирішення міграційної кризи, в іншому разі Вільнюс порушить питання про нові санкції на рівні Європейського Союзу, заявив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Читайте також: Мігранти Лукашенка. Як патрулюють кордон Литви з Білоруссю

"Якщо Білорусь як і раніше заохочуватиме контрабанду людей, Литва порушить у Брюсселі питання про додаткові санкції для Білорусі. Санкції за організацію нелегальної міграції для Білорусі зараз не введені. Вони запропоновані, але будуть позбавлені сенсу, якщо Мінськ припинить цю діяльність, яка порушує будь-які міжнародні норми і угоди", - йдеться в переданому в п'ятницю, 30 липня, агентству BNS коментарі глави МЗС Литви.

Ландсбергіс підкреслив, що Литва актуалізує це питання в ЄС, якщо Білорусь не вдаватиметься до жодних дій.

Напередодні Ландсбергіс написав у соцмережі Facebook, що в ситуації міграційної кризи ЄС відіграє особливо важливу роль. "Головне завдання, яке ми передаємо відомствам ЄС, - ви повинні допомогти нам зруйнувати мережу (доставки нелегальних мігрантів. - Ред.) і повернути людей", - написав політик.

Читайте також: ЄС закликає Ірак допомогти зупинити потік мігрантів до Литви

Зростання потоку мігрантів до Литви

За даними спецслужб Литви, станом на 29 липня на кордоні з Білоруссю цього року затримано 3145 мігрантів, що у 39 разів більше, ніж за весь 2020 рік. Більшість із них - з країн Близького Сходу і Африки. Минулого року на литовському кордоні затримали 81 нелегала, а в 2019-му - 46 людей.

Через потік мігрантів з Білорусі уряд Литви оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Посадові особи країни вважають, що потоки міграції, які зростають, є організованою мінським режимом акцією проти Литви і називають її "гібридною війною" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.

Читайте також: Україна надасть Литві допомогу у вигляді колючого дроту