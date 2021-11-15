Лукашенко про мігрантів: Треба вимагати від німців, щоб вони їх забрали

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко бідкається, що нібито контактні особи від Євросоюзу не зв’язуються з ним щодо вирішення проблеми мігрантів та біженців, повідомляє білоруська державна агенція "Белта" у понеділок, 22 листопада.

"Я чекаю, коли ЄС відповість на питання про дві тисячі біженців (...) Я просив, щоб вони їх забрали. Вони сказали, Меркель мені пообіцяла, що на рівні ЄС розглянуть цю проблему. Так не розглядають навіть", - наводить агенція слова Лукашенка. Він додав: "Ми самі впораємось з цими людьми, якщо їх Німеччина не забере до себе. А куди діватися? Нам немає, куди діватися. Але ми повинні вимагати від німців, щоб вони їх забрали".

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Телефонні розмови Меркель з Лукашенком

Нагадаємо, 17 листопада чинна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angelа Merkel) провела другу за тиждень телефонну розмову з Лукашенком. Вони обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та Європейського Союзу, пов'язану зі скупченням там мігрантів і біженців. У повідомленні на сайті уряду Німеччини зазначалось, що канцлерка наголосила на необхідності забезпечити мігрантів на кордоні гуманітарною допомогою - за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та Міжнародної організації міграції (МОМ). Ішлося також про надання їм можливості повернутися додому.

Натомість пресслужба Лукашенка тоді зазначила, що міжнародні організації вже "активно співпрацюють" з білоруською стороною і що ніби під час розмови з Меркель сторони домовились про подальші перемовини для вирішення проблеми з мігрантами між Мінськом та Брюсселем. "При цьому відповідні посадові особи, які будуть визначені від обох сторін, негайно розпочнуть переговори з метою вирішення наявних проблем", - зазначали у пресслужбі Лукашенка, додаючи, що "в цьому ж контексті вирішуватиметься побажання біженців потрапити до Німеччини".

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Після цих повідомлень у Німеччині Меркель наразилась на гостру критику з боку опонентів, що цими розмовами ніби визнала легітимність Лукашенка. Утім, оглядачі зійшлися на тому, що метою телефонних розмов Меркель було намагання попередити загибель людей на кордоні та ескалацію ситуації.

Повідомлення Мінська - фейк

Водночас повідомлення з Мінська про те, що Меркель ніби пообіцяла Лукашенку прийняти в Німеччині до двох тисяч мігрантів, оглядачі назвали "пропагандистським фейком".

Щодо ніби обіцянок Лукашенку від Німеччини, то в.о. міністра внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) тоді також заявив, що "це неправдива інформація". Він наголосив, що жодних домовленостей з білоруською владою не досягнуто, а такі ситуації, за його словами, завжди використовуються для поширення дезінформації.

Також неназване джерело в німецькому уряді у розмові з агенцією Reuters 18 листопада заявило, що ФРН не має жодних домовленостей з Лукашенком у питанні мігрантів на польсько-білоруському кордоні: "Ситуація на кордоні - це європейська проблема, в якій Німеччина не діє самостійно".