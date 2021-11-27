Прем'єр-міністр Польщі розкритикував Меркель за переговори з Лукашенком

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував виконувачку обов'язків канцлера ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) за переговори з білоруським правителем Олександром Лукашенком. Про це він повідомив в інтерв'ю агенції dpa, опублікованому в суботу, 27 листопада.

Моравецький схвально оцінив зусилля Європейського Союзу, спрямовані на дипломатичне врегулювання ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Проте політик вважає, що, подзвонивши Лукашенку, Меркель "сприяла легітимізації його режиму, в той час, коли боротьба за вільну Білорусь триває вже 15 місяців".

В середині листопада Меркель двічі дзвонила Лукашенку, що викликало критику як у Німеччині, так і за її межами. Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) обґрунтував необхідність контактів з Лукашенком катастрофічним положенням тисяч мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі. При цьому Зайберт зазначив, що дії Меркель були узгоджені з Європейською комісією.

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Окрім того, Моравецький звинуватив Лукашенка у використанні телефонних розмов з Меркель у власних цілях. "Він представив справу так, ніби Меркель погодилася на транспортування двох тисяч мігрантів через коридор у Німеччину і інші європейські країни, але це не так", - підкреслив польський прем'єр.

Лукашенко обіцяв не заважати мігрантам потрапити в ЄС

Напередодні білоруський правитель не лише стверджував, ніби Меркель погодилась пропустити дві тисячі мігрантів у Німеччину, а також пообіцяв людям, які скупчилися на кордоні з Польщею, що білоруська влада не заважатиме їхнім спробам потрапити у ЄС. "Якщо хто-небудь хоче потрапити на Захід - це ваше право. Ми не будемо намагатись вас ловити, бити і тримати за колючим дротом", - казав Лукашенко.

У відповідь на слова іранського підлітка, який заявив, що не може повернутись додому і хоче до Європи, Лукашенко сказав: "Ми будемо працювати з вами, щоб здійснити вашу мрію". При цьому він додав, що Білорусь може допомогти повернутися додому тим людям, які цього хочуть, однак силувати їх не буде.

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