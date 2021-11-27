Мігранти форсують кордон Польщі за підтримки білоруських військових - польські прикордонники

Більше сотні мігрантів знову намагалися потрапити на територію Польщі з боку Білорусі. Про чергову спробу людей проникнути на територію ЄС повідомили представники прикордонної служби Польщі у суботу, 27 листопада.

"Вчора група з понад 100 іноземців форсувала кордон на ділянці, яка охороняється прикордонною заставою в Біловежі", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Як заявляють польські прикордонники, під час спроби мігрантів перетнути кордон, "білоруські служби осліпляли польських офіцерів лазерами та стробоскопом". За їхньою інформацією, спроба мігрантів перетнути кордон була зупинена, двоє польських військових отримали легкі поранення.

Всього за добу 26 листопада потрапити на територію Польщі намагалися 206 людей.

Оскільки Польща на ділянки кордону з Білоруссю не допускає журналістів та представників гуманітарних організацій, підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

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Лукашенко пообіцяв не заважати спробам мігрантів перетнути кордон

Інформацію про спроби мігрантів потрапити на територію Польщі з боку Білорусі польські прикордонники публікують ледве не щодня.

Окрім того, напередодні білоруський правитель Олександр Лукашенко пообіцяв мігрантам, які скупчились на кордоні, що Білорусь не заважатиме їхнім спробам потрапити у ЄС. "Якщо хто-небудь хоче потрапити на Захід - це ваше право. Ми не будемо намагатись вас ловити, бити і тримати за колючим дротом", - сказав він, спілкуючись з мігрантами в логістичному центрі поблизу пропускного пункту "Брузги".

У відповідь на слова іранського підлітка, який заявив, що не може повернутись додому і хоче до Європи, Лукашенко сказав: "Ми будемо працювати з вами, щоб здійснити вашу мрію". При цьому він додав, що Білорусь може допомогти повернутися додому тим людям, які цього хочуть, однак силувати їх не буде.

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Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли до нього з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі. 20 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Білорусь змінила тактику щодо мігрантів - вони намагаються перетнути кордон малими групами, але в різних місцях.

Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.