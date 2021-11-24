 Польський кордон знову штурмували з боку Білорусі - польські прикордонники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2021

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Новини

Польський кордон знову штурмували з боку Білорусі - польські прикордонники

23 листопада польські прикордонники зафіксували 267 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. До Польщі, зокрема, намагались потрапити близько 100 "агресивних іноземців".

На польсько-білоруському кордоні

На польсько-білоруському кордоні

Прорвати польський кордон з боку Білорусі 23 листопада намагалися близько 100 мігрантів, повідомляє у середу, 24 листопада, прикордонна служба Польщі у Twitter.

"Вчора, 23 листопада, близько 19:00, група з понад 100 агресивних іноземців атакувала польсько-білоруський кордон. Польських військовослужбовців закидали камінням", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила прикордонна служба Польщі, напад стався під контролем білоруських служб.

Загалом за минулу добу офіцери прикордонної служби Польщі зафіксували 267 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Повідомляється про винесення 44 постанов про депортацію з Польщі.

Оскільки Польща на ділянки кордону з Білоруссю не допускає журналістів, підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

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21 листопада польські прикордонники повідомляли про спробу близько 150 мігрантів прорвати польський кордон з боку Білорусі.

Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС у Польщі

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли до кордону Польщі з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі.

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Водночас останнім часом спостерігаються ознаки деескалації. Днями Білорусь повідомила про повернення кількох сотень мігрантів, переважно курдів, в Ірак. Ще близько двох тисяч людей залишили імпровізований табір біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця". Білоруська сторона перемістила їх у прикордонний транспортно-логістичний центр неподалік.  

Зміна тактики

Однак, за даними міноборони Польщі, Білорусь змінила тактику в ситуації з мігрантами та біженцями на кордоні з Євросоюзом. 20 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що відтепер вони намагаються перетнути кордон малими групами, але в різних місцях.

Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Олександра Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС. 

Дивитись відео 01:41

"Мігранти Лукашенка" про умови в таборі на кордоні з Польщею (23.11.2021)

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