Білорусь повідомила, що частина мігрантів залишила країну

118 мігрантів залишили Білорусь через мінський аеропорт у понеділок, 22 листопада, повідомили в МВС країни у вівторок, 23 листопада. Разом з тим, за даними ЗМІ, не йдеться про мігрантів, які перебували на кордоні Білорусі з ЄС.

"Ці 118 людей вилетіли в індивідуальному порядку, органи внутрішніх справ, прикордонні війська сприяли їм в оформленні документів і пропуску через державний кордон", - наводить слова начальника департаменту громадянства та міграції МВС Білорусі Олексія Бігуна агенція "Інтерфакс".

Читайте також: ЄС готує заходи проти компаній, що займаються незаконним перевезенням мігрантів

За його словами, 23 листопада з Білорусі вилетить ще одна група іноземців, яка вже "пройшла всі митні та прикордонні процедури, очікує повернення до країн громадянств". Він не уточнив національності мігрантів або країн, до яких вони прямують.

Деескалація ситуації на кордоні Білорусі та ЄС?

Раніше повідомлялось, що минулого тижня 430 мігрантів, переважно курдів, повернулися з Білорусі в Ірак. Раніше близько двох тисяч людей залишили імпровізований табір біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця". Білоруська сторона перемістила їх у прикордонний транспортно-логістичний центр неподалік.

Водночас не вщухають спроби мігрантів прорватися на територію ЄС. Лише 22 листопада польські прикордонники зафіксували 174 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Оскільки Польща не допускає на ділянки кордону з Білоруссю журналістів, підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо. За даними Білорусі, на кордоні нині лишаються сім тисяч мігрантів. У Польщі називають цифру у близько 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Олександра Лукашенка в гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.