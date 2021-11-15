МЗС Білорусі назвав санкції ЄС "варварськими"

Варварськими і антигуманними заходами назвало міністерство закордонних справ Білорусі санкції ЄС у заяві, опублікуваній у четвер, 2 грудня. "ЄС досі залишається глухим до звернень мільйонів білоруських трудящих, що вимагають скасування цих варварських та антигуманних заходів", - ідеться на сайті відомства.

У заяві міністерство охарактеризувало санкції, запроваджені Радою ЄС 2 грудня, як такі, що спрямовані на економічну дестабілізацію країни. "В пакет включені білоруські підприємства, які не мають жодного відношення до міграційної кризи. За цим ховається бажання позбутися конкурентів", - вважають у білоруському МЗС.

У відповідь на санкції зовнішньополітичне відомоство обіцяло вжити "жорсткі, асиметричні, але адекватні заходи".

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Як повідомлялось, Рада Євросоюзу 2 грудня запровадила п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка.

Під штрафні санкції ЄС потрапили 17 фізичних та 11 юридичних осіб, зокрема, представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС та судової системи, державний авіаперевізник "Белавиа", підприємства туристичного сектора та готелі, а також ВАТ "Гродно Азот", виробниче об'єднання "Белоруснефть".

Санкції запроваджено за інструменталізацію мігрантів, тобто щодо фізичних і юридичних осіб, які організовують чи допомагають діяльності режиму Лукашенка зі сприяння незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС.

США, Великобританія та Канада підтримали санкції.