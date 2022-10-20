Жителям трьох областей України зменшують енергоспоживання

Українська національна енергетична компанія "Укренерго" обмежує надання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях. Причиною такого кроку є різке збільшення рівня споживання електроенергії, повідомила компанія у четвер, 20 жовтня.

"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю - визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці.

Напередодні в "Укренерго" попросили жителів п'яти центральних областей України терміново зменшити енергоспоживання, а саме: Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей. "Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - наголосили в компанії.

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Уже другий тиждень поспіль українська енергетична інфраструктура перебуває під особливим прицілом російських атак. Президент України Володимир Зеленський заявив про руйнування тридцяти відсотків електростанцій країни за тиждень, внаслідок чого було знеструмлено багато населених пунктів. Жителів просять запасатися водою, заощаджувати струм та бути готовими до відключення електроенергії.