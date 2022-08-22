ФСБ заявила, що до вбивства Дугіної причетна громадянка України

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ стверджує, що розкрила вбивство дочки російського ідеолога Олександра Дугіна, журналістки Дар'ї Дугіної, та закидає звинувачення у вбивстві Києву.

"Злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами", - заявили у понеділок, 22 серпня, у центрі громадських зв'язків ФСБ.

У спецслужбі РФ навіть назвали ім'я українки, яка буцімто була виконавицею злочину - Наталія Вовк 1979 року народження, яка після скоєння підриву автівки Дугіної нібито виїхала через Псковську область до Естонії.

Для отримання інформації про Дугіну та підготовку замаху Вовк оселилася у будинку, де проживала журналістка, стверджують у ФСБ. При цьому вона нібито в'їхала до РФ автомобілем з номерами самопроголошеної "ДНР", а виїхала - машиною з українськими номерами.

В Україні причетність до вбивства Дугіної заперечують

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вбивства Дугіної.

"Безумовно Україна до цього не має відношення (до підриву Дугіної - Ред.), тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він.

Таким чином він спростував закиди, що лунали з боку глави так званої "ДНР" Дениса Пушиліна та голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Подоляк додав, що вбивство Дугіної свідчить про те, що в Росії починають боротися за владу різні політичні угрупування, зокрема й ультра-радикальні. Також він вважає, що її смерть можуть використовувати для збільшення ідеологічного інформаційного тиску на російське суспільство.

Дугіна під санкціями

Дар'я Дугіна народилася у 1992 році. Вона закінчила філософський факультет Московського державного університету, підтримувала ідеологію батька у своїй публіцистичній діяльності й писала про політику для пропагандистських RT та "Царьграда" під псевдонімом Дар'я Платонова. Також вона є співавторкою "Книги Z" про російське вторгнення в Україну, яка готується до виходу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дугіна потрапила під санкції США та Великобританії.

Спершу планувалося, що Олександр Дугін поїде в одній машині з дочкою, але в останній момент він вирішив виїхати з садиби іншим авто слідом за нею. Дугін опинився на місці події за кілька хвилин після вибуху.