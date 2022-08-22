ФСБ заявила, що до вбивства Дугіної причетна громадянка України

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Російська спецслужба заявила, що злочин нібито скоїла громадянка України, яка приїхала до РФ машиною з номерами самопроголошеної "ДНР", а після вбивства Дугіної виїхала до Естонії.
Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ стверджує, що розкрила вбивство дочки російського ідеолога Олександра Дугіна, журналістки Дар'ї Дугіної, та закидає звинувачення у вбивстві Києву.
"Злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами", - заявили у понеділок, 22 серпня, у центрі громадських зв'язків ФСБ.
У спецслужбі РФ навіть назвали ім'я українки, яка буцімто була виконавицею злочину - Наталія Вовк 1979 року народження, яка після скоєння підриву автівки Дугіної нібито виїхала через Псковську область до Естонії.
Для отримання інформації про Дугіну та підготовку замаху Вовк оселилася у будинку, де проживала журналістка, стверджують у ФСБ. При цьому вона нібито в'їхала до РФ автомобілем з номерами самопроголошеної "ДНР", а виїхала - машиною з українськими номерами.
Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вбивства Дугіної.
"Безумовно Україна до цього не має відношення (до підриву Дугіної - Ред.), тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він.
Таким чином він спростував закиди, що лунали з боку глави так званої "ДНР" Дениса Пушиліна та голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького.
Подоляк додав, що вбивство Дугіної свідчить про те, що в Росії починають боротися за владу різні політичні угрупування, зокрема й ультра-радикальні. Також він вважає, що її смерть можуть використовувати для збільшення ідеологічного інформаційного тиску на російське суспільство.
Дар'я Дугіна народилася у 1992 році. Вона закінчила філософський факультет Московського державного університету, підтримувала ідеологію батька у своїй публіцистичній діяльності й писала про політику для пропагандистських RT та "Царьграда" під псевдонімом Дар'я Платонова. Також вона є співавторкою "Книги Z" про російське вторгнення в Україну, яка готується до виходу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дугіна потрапила під санкції США та Великобританії.
Спершу планувалося, що Олександр Дугін поїде в одній машині з дочкою, але в останній момент він вирішив виїхати з садиби іншим авто слідом за нею. Дугін опинився на місці події за кілька хвилин після вибуху.