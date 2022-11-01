Шольц заперечив звинувачення РФ щодо "брудної бомби"

Звинувачення РФ у тому, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу", безпідставні, наголосив канцлер ФРН у розмові з Володимиром Зеленським. Інспекція МАГАТЕ усуне будь-які сумніви щодо цього, вважає Шольц.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) рішуче заперечив як безпідставні звинувачення Росії в бік України, що та нібито готується застосувати так звану "брудну бомбу". Відповідну заяву Шольц зробив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Повідомлення для ЗМІ за підсумками розмови поширив у понеділок, 31 жовтня, речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

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"Канцлер погодився з президентом України в тому, що незалежне розслідування Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), ініційоване українською стороною, усуне будь-які сумніви щодо цього", - наголошується в заяві.

Крім того, очільник німецького уряду засудив практику подальших цілеспрямованих обстрілів цивільних об'єктів інфраструктури в Україні російськими військами.

Берлін і надалі підтримуватиме Київ зброєю

Обидва співрозмовники закликали не ставити під загрозу виконання і продовження "зернової угоди" під егідою ООН, щоб не погіршувати продовольчу ситуацію у світі, зазначено далі в заяві.

Німецький канцлер наголосив, що ФРН не відмовиться "від предметної підтримки України в політичному, фінансовому та гуманітарному аспектах", а також у питанні захисту її суверенітету й територіальної цілісності, зокрема й за допомогою постачань озброєнь, зазначається в заяві речника уряду Німеччини.

Під час розмови сторони обмінялися думками про військову, політичну та гуманітарну ситуацію в Україні, а також про можливості подальшої допомоги Києву, зокрема - в питаннях відбудови. Раніше канцлер ФРН на міжнародній конференції у Берліні закликав розробити новий план Маршалла для відбудови України.

МАГАТЕ представить попередній звіт до кінця тижня

Після звинувачень з боку Росії в тому, що Київ готується застосувати "брудну бомбу" інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії 31 жовтня за запитом українського уряду розпочали перевірку двох ядерних об'єктів в Україні. За словами гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, попередній звіт про інспекцію буде оприлюднено до кінця поточного тижня.