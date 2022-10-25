Що таке "брудна бомба" і навіщо Росія про неї заговорила

Росія стверджує, що Україна має намір підірвати "брудну бомбу". Очільник міноборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони Франції, Туреччини, Великобританії та США і заявив, що Росії стало відомо про намір України застосувати на своїй території "брудну бомбу", щоб потім звинуватити російську сторону у використанні зброї масового ураження. Жодних доказів Шойгу при цьому не навів.

Київ назвав звинувачення Москви брехнею і підкреслив, що Україна підтримує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. "Якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт - і цей суб'єкт якраз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати", - заявив президент України Володимир Зеленський.

DW поговорила з військовими експертами про те, що таке "брудна бомба", якими є наслідки її застосування і в чому може полягати мета висунутих Росією звинувачень.

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Що таке "брудна бомба"

"Брудна бомба" - це, по суті, звичайна боєголовка або снаряд, начинений радіоактивними речовинами або промисловими чи медичними відходами з низьким рівнем радіації: цезієм, іридієм або, скажімо, плутонієм. Під час детонації цього виду зброї не відбувається ядерного вибуху з ланцюговою реакцією, як це було б під час вибуху атомної бомби", - пояснює DW полковник Бундесверу у відставці та військовий експерт берлінського Фонду "Наука і політика" (SWP) Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter).

Руйнівний ефект "брудної бомби" не більший, ніж у звичайної бомби, скинутої з літака, або ракети. Але наявність радіоактивних частинок призводить до широкого забруднення цілих районів, хоча й слабкого, роблячи їх непридатними для проживання на довгі роки, зазначає німецький експерт. Як приклад він наводить Чорнобильську зону відчуження. Говорячи про поточну ситуацію, експерт підкреслює: "Використання "брудної бомби", на мій погляд, не тільки безвідповідальне, але й абсурдне - адже залежно від того, де її буде підірвано, від вибуху можуть постраждати власні війська або населення, яке було оголошено "своїм" після анексії".

Навіщо Росії потрібен інформаційний шум

Ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін вважає, що "Росія спеціально розганяє цей інформаційний шум - не в останню чергу для того, щоб налякати і спантеличити західних союзників України. "На такі гучні "вкиди", якими б абсурдними вони не були, має реагувати не тільки українська влада, а й увесь інший світ", - говорить Левін. На тлі російських звинувачень Україна вже запросила експертів МАГАТЕ відвідати об'єкти, на яких, як стверджує Росія, могли б розробляти "брудну бомбу".

Для самої Росії використання "брудної бомби" також не має сенсу, вважає Вольфґанґ Ріхтер. Якби Кремль хотів змінити характер війни в Україні, застосувавши зброю масового ураження, він би не проводив часткову мобілізацію, пояснює експерт. "Застосування зброї масового ураження повністю змінило б характер цієї війни і суперечило б цілям оголошеної в РФ часткової мобілізації. Зараз Росія розраховує на ескалацію воєнних дій, залучаючи для цього більше сил - і перші резервісти вже на фронті".

Відвернути увагу від Каховської ГЕС?

Нині ініціатива на фронті належить Україні, продовжує Ріхтер. Значна частина анексованих РФ територій більше не перебуває під російським військовим контролем, тож Росія намагається стабілізувати фронт, готується до боїв у західній частині Херсонської області та вже почала евакуацію цивільної адміністрації та частини населення. І це, за словами німецького військового експерта, зараз робити дуже важко, бо через Дніпро є не так багато переправ.

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Ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін не виключає, що однією з реальних військових цілей Росії, увагу від яких вона прагне відвернути за допомогою "вкиду" про "брудну бомбу", може бути підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Головне управління розвідки України раніше повідомляло про те, що російські війська замінували дамбу Каховської ГЕС. "Цей район контролюється Росією, і в неї є можливість закласти скільки завгодно вибухівки й підірвати греблю - це лише питання логістики й бажання", - зазначає Левін. У цьому випадку затопленим виявився б лівий берег Дніпра, але максимальний розлив річки ускладнив би українським військам швидке форсування і наступ "наскоком" на російські позиції, припускає експерт.