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У Росії триває "часткова" мобілізація
У Росії триває "часткова" мобілізаціяФото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

За два тижні до армії РФ мобілізували 200 тисяч росіян

Максим Сидоржевський
56 хв. тому

Навчання мобілізованих на війну проти України росіян проходить на 80 полігонах і у шести навчальних центрах, повідомив глава міноборони РФ Сергій Шойгу.

https://www.dw.com/uk/za-dva-tizni-do-armii-rf-mobilizuvali-200-tisac-rosian/a-63331154

З моменту оголошення 21 вересня мобілізації в Росії і станом на вівторок, 4 жовтня, до російської армії було мобілізовано вже понад 200 тисяч осіб, заявив міністр оборони країни Сергій Шойгу. Він додав, що навчання мобілізованих здійснюється на 80 полігонах і у шести навчальних центрах, повідомляє "Інтерфакс".

Окрім того, російський міністр повідомив, що наказав під час мобілізації не відмовляти добровольцям, що прибувають до військкоматів, яких, як стверджує Шойгу, "приходить дуже велика кількість".

Напередодні, 3 жовтня, російське міноборони повідомило про прибуття мобілізованих на територію окупованих Донецької та Луганської областей України. Утім, ще минулого тижня в українському сегменті соцмереж поширювалися відео з російськими полоненими, яких було мобілізовано після 21 вересня.

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У день оголошення мобілізації 21 вересня Шойгу повідомив про плани призвати до війська 300 тисяч резервістів. При цьому міністр зазначив, що Росія має величезний мобілізаційний ресурс - майже 25 мільйонів резервістів. Утім, за інформацію ЗМІ, насправді російська влада планує мобілізувати значно більше резервістів, ніж 300 тисяч.

Зокрема, видання "Медуза" повідомляло, що у планах МО РФ - призвати до армії 1,2 мільйона осіб. А за інформацією видання "Новая газета. Европа", у сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію, який засекретили, сказано про призов до мільйона осіб. Аналогічні цифри озвучив 22 вересня й президент України Володимир Зеленський, який закликав росіян протестувати проти мобілізації, утікати з РФ чи здаватися в український полон.

Після оголошення мобілізації сотні тисяч росіян покинули Росію, виїхавши переважно до сусідніх держав, зокрема, до Грузії, Казахстану та Монголії. У російських містах відбувалися протести проти мобілізації, на яких силовики затримано сотні осіб.

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