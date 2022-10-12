"Взимку будемо в Херсоні":Як проходить контрнаступ на півдні

Маттіас Белінґер

7 год. тому 7 год. тому

Контрнаступ на півдні дозволив Україні звільнити значну територію від російських військ. Утім парамедики на фронті розповідають, якою ціною військовим дається контрнаступ. Репортаж DW з лінії фронту.