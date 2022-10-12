  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
КонфліктиУкраїна

"Взимку будемо в Херсоні":Як проходить контрнаступ на півдні

Маттіас Белінґер
7 год. тому

Контрнаступ на півдні дозволив Україні звільнити значну територію від російських військ. Утім парамедики на фронті розповідають, якою ціною військовим дається контрнаступ. Репортаж DW з лінії фронту.

https://www.dw.com/uk/vzimku-budemo-v-hersoni-ak-prohodit-kontrnastup-na-pivdni-ukraini-13102022/video-63422718
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російська ракета, що влучила у поле (архівне фото)

На Львівщині російська ракета вразила військовий об'єкт

Конфлікти
15 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Рада Європи в Страсбурзі

ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

Політика
8 хв. тому
Мохаммед бін Салман і Володимир Путін

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

Політика
1 год. тому
ЗРК IRIS-T

Що може система ППО IRIS-T, яку отримала Україна?

Що може система ППО IRIS-T, яку отримала Україна?

Конфлікти
3 год. тому
Крістіне Ламбрехт і Ллойд Остін під час зустрічі "групи Рамштайн" 12 жовтня у Брюсселі

"Рамштайн-6": яку подальшу допомогу отримає Україна

"Рамштайн-6": яку подальшу допомогу отримає Україна

Політика
3 год. тому
Наслідки вибуху на Керченському мосту

Чи був "болгарський слід" у вибуху на Керченському мосту?

Чи був "болгарський слід" у вибуху на Керченському мосту?

Політика
5 год. тому
Львів ввечері 10 жовтня

Без світла і води: як Львів пережив ракетні обстріли Росії

Без світла і води: як Львів пережив ракетні обстріли Росії

Конфлікти
22 год. тому
На головну сторінку