"Взимку будемо в Херсоні":Як проходить контрнаступ на півдні

КонфліктиУкраїна"Взимку будемо в Херсоні":Як проходить контрнаступ на півдніTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМаттіас Белінґер7 год. тому7 год. томуКонтрнаступ на півдні дозволив Україні звільнити значну територію від російських військ. Утім парамедики на фронті розповідають, якою ціною військовим дається контрнаступ. Репортаж DW з лінії фронту. https://www.dw.com/uk/vzimku-budemo-v-hersoni-ak-prohodit-kontrnastup-na-pivdni-ukraini-13102022/video-63422718Реклама