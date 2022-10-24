"Брудна бомба": МАГАТЕ надішле експертів в Україну

Росія закидає Україні підготовку до підриву "брудної бомби" та попереджує про наслідки. Київ звинувачення відкидає і для спростування заяв РФ запросив експертів МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надішле до України експертів для оцінки закидів Росії щодо нібито розробки Києвом "брудної бомби" (вибухового пристрою, начиненого радіоактивним елементами, під час підриву якого не відбувається ядерної реакції. - Ред.). Про відповідну домовленість з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі повідомив у понеділок, 24 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився", - написав Кулеба у Twitter. Він додав, що Україна "була і залишається прозорою" і "не має чого ховати".

Читайте також: Путін готовий застосувати ядерну зброю. Його можна зупинити?

Закиди РФ у бік Києва щодо "брудної бомби"

23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував одразу декільком міністрам оборони країн Північноатлантичного договору (НАТО): США, Великобританії, Франції та Туреччини. Він заявив їм, що Україна готується здійснити атаку під "фальшивим прапором" (від імені РФ. - Ред.), використовуючи так звану "брудну бомбу".

Згодом у міноборони РФ "попередили", що підрив такої бомби або ядерного снаряду низької потужності призведе до радіоактивного зараження місцевості на площі до кількох тисяч квадратних метрів, що спровокує нову хвилю біженців до Європи. "Сили і засоби РФ приведені в готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Як в Україні готуються до ймовірної ядерної атаки з боку Росії

Україна та Захід спростовують заяви РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков рішуче відкинув звинувачення Росії, назвавши їх "брехнею" та "елементом вже звичної Кремлівської тактики". Міністр закордонних справ України України Дмитро Кулеба заявив, що "росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі". "Україна є відповідальним учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: у нас немає "брудних бомб", і ми не збираємося їх купувати", - наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що застосувати ядерну зброю в частині Європи може лише той, хто наказав Шойгу дзвонити західним колегам. Він зазначив, що світ повинен максимально жорстко відреагувати, і якщо Росія підготувала черговий ескалаційний крок - вона має побачити, що світ цього не проковтне".

Уряди США, Франції та Великобританії спільно засудили фейк Росії щодо "брудної бомби". "Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати "брудну бомбу" на власній території", - йдеться у їхній заяві. Крім того, вони попередили, що викриють будь-яку спробу РФ використати ці звинувачення як привід для ескалації.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що заяви РФ навряд свідчать про готовність використати ядерну зброю, а скоріше є спробою залякати західних прихильників України та "розширити тріщини в альянсі НАТО". "Заклики Шойгу і поширення російськими державними ЗМІ фальшивих погроз про бомби мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західної частини Херсона до кінця року", - пишуть аналітики у своєму щоденному звіті.

Читайте також: Війська РФ готуються обороняти Херсон, попри евакуацію - Буданов