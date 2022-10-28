МАГАТЕ перевірить два ядерні об'єкти України

Після звинувачень Росії в бік України в спробах створити "брудну бомбу" Київ попросив МАГАТЕ провести інспекцію на українських ядерних об'єктах.

Інспектори Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня проведуть незалежну перевірку двох ядерних об'єктів України на запит Києва, повідомило МАГАТЕ в четвер, 27 жовтня.

Україна попросила про таку перевірку, щоб спростувати заяви Росії про те що Київ нібито займається виробництвом, пов'язаним із створенням "брудної бомби", у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і регулярно відвідуються інспекторами агенції. Місяць тому МАГАТЕ вже перевіряло одне з цих місць, і там "не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів", зауважили в організації.

"Щойно наші перевірки буде завершено, ми оцінимо результати і повідомимо наші висновки відповідно до нашої стандартної практики. Однак, знаючи про важливість і терміновість цього питання, агентство також представить наші висновки Раді керуючих МАГАТЕ, а одразу після цього - громадськості", - повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи на Валдайському форумі 27 жовтня, заявив, що Росія підтримує наміри МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти України. "Ми за, це потрібно зробити якомога швидше, якомога ширше", - сказав він.

Російські закиди про "брудну бомбу"

З 23 жовтня офіційні особи Росії неодноразово заявляли про нібито плани Києва провести провокацію з "брудною бомбою". Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, зокрема, повідомив про це керівникам оборонних відомств США, Франції, Туреччини, Великобританії, Індії та Китаю.

Також на вимогу РФ було скликане засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з цього питання, однак на ньому, за словам західних дипломатів, Москва не навела жодних доказів на підтвердження свої закидів. "Росія не повинна використовувати вигадані приводи для подальшої ескалації. Твердження, що Україна планує застосувати на своїй території "брудну бомбу" з радіоактивним матеріалом, чиста брехня", - наголосив генеральний секретар Організації Півінічноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг.

У Києві також рішуче відкидають подібні твердження, наголошуючи, що за такою риторикою Росії може стояти підготовка для власного застосування такої бомби. "Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала. Тому, коли сьогодні міністр оборони Росії влаштовує телефонну карусель і телефонує міністрам з розповідями про так звану "брудну" ядерну бомбу, всі прекрасно розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що можна уявити в цій війні", - заявив днями президент України Володимир Зеленський.

"Брудна бомба" - це неядерний снаряд, начинений радіоактивними речовинами, під час вибуху якого не відбувається ядерної реакції, але який призводить до радіоактивного забруднення території.

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