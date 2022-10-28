"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

МЗС Росії опублікувало фотографії, які нібито мають довести , що Україна створює "брудну бомбу". Однак насправді на світлинах зображено зовсім інше - зокрема, реактори в Росії. DW перевірила факти.

Уже кілька днів російські влада та засоби масової інформації нагнітають страхи щодо так званої "брудної бомби", яку нібито створюють в Україні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що є "конкретна інформація про інститути в Україні, які мають відповідні технології для створення такої "брудної бомби". У Twitter та Telegram його міністерство згодом виклало нібито "докази" цього.

"Брудна бомба" - це зброя масового ураження, що складається зі звичайного вибухового пристрою, який, вибухаючи, розсіює радіоактивний матеріал на прилеглих територіях.

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Твердження: "За наявною інформацією, дві організації України отримали безпосереднє замовлення на створення так званої "брудної бомби". Робота перебуває на завершальній стадії", - пише МЗС РФ в Twitter і супроводжує його іншим дописом: "Київський режим планує замаскувати вибух цього типу боєприпасів під детонацію російського ядерного боєприпасу малої потужності".

DW Fact Check: Неправда

Фотографії, продемонстровані МЗС РФ, не можуть довести існування нібито української "брудної бомби". Скоріш за все, вони показують щось інше, ніж те, про що заявляється.

На фото "диспетчерської", наприклад, видно "Харківський фізико-технічний інститут", ідеться у Twitter MЗС Росії. Відстеження зображення , щоправда, привело не в Україну, а в Росію, точніше в місто Гатчина під Санкт-Петербургом. Перше ж посилання у пошуку показує ідентичне зображення на сайті російського агентства з атомної енергії "Росатом".

Праворуч повідомлення МЗС Росії про "брудну бомбу", яку створюють нібито в Україні. Ліворуч оригінальна світлина 2021 року з російського дослідного реактора Фото: Twitter/strana-rosatom.ru

Там у лютому 2021 року повідомляється про відкриття Володимиром Путіним дослідницького реактора ПІК - "найпотужнішого джерела нейтронів у світі", як ідеться у статті. Про це повідомляла і російська державна інформаційна агенція ТАСС, а також сайт atomic-energy.ru. У цих повідомленнях демонстрували фото диспетчерської реактора ПІК. Отже, тут зображений не "Фізико-технічний інститут у Харкові", а дослідницький реактор у Росії.

Головний "доказ"? На фото - датчики задимлення у Словенії

Центральним "доказом", представленим у повідомленнях МЗС РФ, є фото поліетиленових пакетів з написом латинкою "Радиоактивно" (radioaktivno). За повідомленням російського міністерства, вони демонструють буцімто "розробку брудної бомби" з використанням радіаційних речовин "уран-235" та "плутоній-239".

Тут також зворотний пошук зображень виводить на більш старі фотографії і на ще одну річ: ймовірно, ідеться про світлини зі Словенії. Cловенський уряд сам у Twitter приписав фото словенському агентству з ядерних відходів ARAO, ми звернулися до ARAO з проханням прокоментувати зображення.

Прессекретарка підтвердила DW, що фото походить з ARAO і було зроблене у 2010 році. "Ми можемо підтвердити, що фотографія у правій частині твіту МЗС РФ - від АРАО. Вона була опублікована без нашої згоди і без нашого відома", - наголосили в ARAO.

Згідно з заявою, на фото зображені пластикові пакети з детекторами задимлення, які, як стверджує відомство, не містять жодної з радіоактивних речовин, перелічених МЗС Росії. Фотографія зроблена на центральному сховищі ядерних відходів поблизу Любляни, що задокументовано .

Ліворуч витяг з повідомлення у Twitter російського МЗС про нібито українську "брудну бомбу". Праворуч - оригінальне фото 2010 року словенського агентства ARAO Фото: Twitter/ARAO

Третє фото у Twitter МЗС РФ також показує щось інше, ніж те, що зображено: світлина нібито "науково-дослідного реактора" України насправді теж з Росії.

І тут зворотний пошук по зображенню дає численні результати, у тому числі світлину фотоагентства, яке більш детально описує зображення: на ньому показано внутрішній кадр російської атомної електростанції "Білоярська" поблизу Єкатеринбурга.

Висновок: Кілька фотографій, представлених МЗС РФ як нібито докази, є маніпулятивними. Вони не показують брудну бомбу з України, її виготовлення або місця виготовлення. Насправді на фото зображені російські атомні електростанції, а також детектори задимлення у Словенії.