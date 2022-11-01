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Енергетична криза
Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко
Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко залишить посаду 3 листопада.Фото: DW
ПолітикаУкраїна

Кабмін звільнив голову "Нафтогазу" Вітренка

Степан Смишляєв
6 хв. тому

Вітренко сам подав у відставку. Він продовжить обіймати посаду до 3 листопада включно. Новим головою правління "Нафтогазу" може стати Олексій Чернишов.

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Кабінет міністрів України у вівторок, 1 листопада, задовільнив заяву голови правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення, повідомила пресслужба компанії.

Вітренко продовжить обіймати посаду очільника "Нафтогазу" до 3 листопада включно. "Більш детальна комунікація з цього питання буде здійснена в останній день роботи Юрія Вітренка на посаді голови правління Нафтогазу", - зауважили в компанії.

Рішення про звільнення Вітренка уряд ухвалив одноголосно, стверджує депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. "Це говорить, що Вітренка зняли не зовсім через результати, а через політичну волю", - написав нардеп у Telagram.

Очолити "Нафтогаз" може міністр розвитку громад

За інформацією Гончаренка, з високою вірогідністю новим головою правління "Нафтогазу" буде призначений міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Про це раніше повідомляли і українські ЗМІ. "Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", - сказав виданню "Економічна правда" поінформований співрозмовник.

Вітренко був призначений головою "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік. До цієї посади він виконував обов'язки міністра енергетики, а раніше був виконавчим директором "Нафтогазу".

Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад і територій з березня 2020 року. 

Юрій Вітренко про ембарго на російський газ і українську ГТС

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