Кабмін звільнив голову "Нафтогазу" Вітренка

Вітренко сам подав у відставку. Він продовжить обіймати посаду до 3 листопада включно. Новим головою правління "Нафтогазу" може стати Олексій Чернишов.
https://p.dw.com/p/4Ivb1
Реклама
Кабінет міністрів України у вівторок, 1 листопада, задовільнив заяву голови правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення, повідомила пресслужба компанії.
Вітренко продовжить обіймати посаду очільника "Нафтогазу" до 3 листопада включно. "Більш детальна комунікація з цього питання буде здійснена в останній день роботи Юрія Вітренка на посаді голови правління Нафтогазу", - зауважили в компанії.
Рішення про звільнення Вітренка уряд ухвалив одноголосно, стверджує депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. "Це говорить, що Вітренка зняли не зовсім через результати, а через політичну волю", - написав нардеп у Telagram.
Очолити "Нафтогаз" може міністр розвитку громад
За інформацією Гончаренка, з високою вірогідністю новим головою правління "Нафтогазу" буде призначений міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Про це раніше повідомляли і українські ЗМІ. "Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", - сказав виданню "Економічна правда" поінформований співрозмовник.