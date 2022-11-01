Вітренко йде з посади очільника "Нафтогазу" - ЗМІ

На посаді голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка може замінити чинний глава міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов, пише "Економічна правда".
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Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади голови НАК "Нафтогаз України", повідомляє в вівторок, 1 листопада, "Економічна правда" з посиланням на джерела у парламенті та в самій компанії. За даними видання, Вітренка на цій посаді замінить чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
За процедурою, Вітренка мала б звільнити наглядова рада "Нафтогазу", однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який нині виконує функції наглядової ради.
"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", - сказав співрозмовник видання.