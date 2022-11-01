Вітренко йде з посади очільника "Нафтогазу" - ЗМІ

На посаді голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка може замінити чинний глава міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов, пише "Економічна правда".

Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади голови НАК "Нафтогаз України", повідомляє в вівторок, 1 листопада, "Економічна правда" з посиланням на джерела у парламенті та в самій компанії. За даними видання, Вітренка на цій посаді замінить чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За процедурою, Вітренка мала б звільнити наглядова рада "Нафтогазу", однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який нині виконує функції наглядової ради.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", - сказав співрозмовник видання.

Юрій Вітренко був призначений головою Нафтогазу 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік. До цієї посади він виконував обов'язки міністра енергетики, а раніше був виконавчим директором "Нафтогазу".

Олексій Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад і територій з березня 2020 року.