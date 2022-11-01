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Енергетична криза
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в Узбекистані
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в Узбекистані закликала обмежити вплив Росії і Китаю в Центральній Азії.Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Бербок: Вплив РФ і Китаю в Центральній Азії треба обмежити

Ольга Лебедєва | Степан Смишляєв
31 хв. тому

Міністерка закордонних справ Німеччини заявила, що її візит до Узбекистану - сигнал про співпрацю для колишніх радянських республік.

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Німеччина хоче розширювати партнерство з країнами Центральної Азії, а триденне турне регіоном міністерки закордонних справ Анналени Бербок (Annalena Baerbock) має на меті надіслати сигнал про співпрацю колишнім радянським республікам. Про це Бербок заявила у вівторок, 1 листопада, після переговорів з узбекистанським колегою Володимиром Норовим у Ташкенті.

Виступаючи перед журналістами, Бербок закликала не допустити безперешкодного посилення впливу Росії та Китаю у Центральній Азії. Вона зауважила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який невдовзі планує відвідати Пекін, має чітко заявити китайським партнерам позицію Берліна щодо чесної конкуренції, прав людини та визнання міжнародного права, повідомляє кореспондент DW.

Міністерка також наголосила на необхідності змін у німецькій політиці щодо КНР. "Ми, федеральний уряд Німеччини, маємо розробити нову стратегію щодо Китаю, оскільки китайська політична система за останні роки радикально змінилася", - зазначила вона.

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Бербок привітала дистанціювання Казахстану від РФ

Під час турне Центральною Азією Бербок супроводжує бізнес-делегація. В Узбекистані вона, серед іншого, відвідала Алмалицький гірничо-металургійний комбінат, на якому видобувається 90 відсотків срібла та 20 відсотків золота в країні.

Напередодні міністерка відвідала Казахстан. Під час поїздки до Астани вона заявила, що те, як Казахстан демонструє свою позицію щодо війни Росії проти України, попри складне географічне положення країни, заслуговує на повагу. Зокрема, вона нагадала, що Казахстан не став на бік РФ під час голосування в Організації Об'єднаних Націй щодо резолюції з засудженням російського вторгнення. У ході голосування з цього питання Казахстан утримався.

Бербок запропонувала Астані тіснішу економічну співпрацю, наголосивши, що Німеччина - на відміну від Росії та Китаю - пропонує відносини на рівних. Міністерка зазначила, що Казахстан має величезний потенціал для відновлюваних джерел енергії. 

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Шляхом розширення співробітництва з Узбекистаном і Казахстаном Берлін сподівається скоротити залежність від Китаю в галузі видобутку корисних копалин.

Як очікується, 3 листопада Шольц вирушить до КНР із першим візитом від моменту вступу на посаду канцлера. В останні тижні його, серед іншого, критикували за позицію щодо продажу китайській державній компанії частки в одному з вантажних терміналів гамбурзького порту. Проти цього, зокрема, виступали інші учасники правлячої коаліції - представники Вільної демократичної партії (ВДП) та партії "Зелені".

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Бербок про зброю для України і газову залежність від РФ

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