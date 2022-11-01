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ПВК "Вагнер" вперше спробують притягнути до відповідальності за тероризм в Україні.Фото: picture-alliance/dpa/Z. Kurtsikidze
КонфліктиУкраїна

ПВК "Вагнер" хочуть судити в Лондоні за тероризм в Україні

Степан Смишляєв
1 год. тому

Позов до військової компанії та її засновника подала група українців, які постраждали від їхніх дій. Британські юристи хочуть довести, що "вагнерівці" не лише займалися тероризмом, але й сприяли російському вторгненню.

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Юристи у Великобританії зробили у вівторок, 1 листопада, перший крок до "новаторського", за їхніми словами, судового позову - проти російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" за звинуваченнями в тому, що вона займалася "тероризмом" в Україні.

Позов спрямований на отримання репарацій у мільярди доларів жертвами найманців з "Вагнера", повідомляє агентство AFP.

Як зазначив старший партнер компанії McCue Jury and Partners Джейсон МакК'ю, виступаючи у комітеті закордонних справ Палати громад Великобританії, зараз розпочаті юридичні дії "від імені мужніх українських жертв" проти ПВК "Вагнер" і її засновника, російського бізнесмена Євгена Пригожина, наближеного до президента Росії Володимира Путіна.

"Позов розпочали з офіційного вручення Пригожину та "Вагнеру" досудової претензії. Це перший випадок у світі, коли "Вагнеру" та їм подібним жертви пред'явили позов до суду за тероризм, використаний як знаряддя війни, незаконної війни Путіна", - сказав МакК'ю членам парламенту.

В подальшому, за його словами, у Високому суді Лондона будуть представлені докази, спрямовані на встановлення того, що ПВК "Вагнер" "займалася тероризмом проти українського народу" і що "військова машина Путіна брала участь у незаконній змові з метою розгортання тероризму для сприяння незаконному вторгненню в Україну".

Правник додав, що позов ініційований групою постраждалих українців у Великобританії, але вона також "символічно представляє" всіх українців, які постраждали через війну.

У вересні Пригожин вперше публічно визнав, що заснував ПВК "Вагнер" у 2014 році. Раніше він неодноразово заперечував свою причетність до цієї ПВК і навіть звертався до суду Європейського Союзу, вимагаючи прибрати відповідну інформацію з офіційних документів ЄС.

Як ПВК "Вагнер" у РФ вербує в'язнів на війну

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ПВК "Вагнер" хочуть судити в Лондоні за тероризм в Україні

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